Казахстанцы могут посетить курсы перед вступлением в брак
Сегодня, 17:05
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Сегодня, 17:05Сегодня, 17:05
199Фото: pixabay
Казахстанцы, желающие вступить в брак, могут посетить специальные курсы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров, передаёт BaigeNews.kz.
"Сейчас рассматривается мера, чтобы перед вступлением в брак, хотя бы в месячный срок обучать молодых людей", - сказал Кайрат Камбаров.
Желающие могут пройти обучение с психологами и менторами.
Изменения рассматриваются в рамках закона о семейно-бытовом насилии.