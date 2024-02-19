Казахстанцы могут посетить курсы перед вступлением в брак

Казахстанцы, желающие вступить в брак, могут посетить специальные курсы. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас рассматривается мера, чтобы перед вступлением в брак, хотя бы в месячный срок обучать молодых людей", - сказал Кайрат Камбаров.

Желающие могут пройти обучение с психологами и менторами.

Изменения рассматриваются в рамках закона о семейно-бытовом насилии.