Казахстанцы могут начать рабочий день на час раньше - Минтруда
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Министр труда и социальной защиты населения нашей страны Светлана Жакупова в кулуарах правительства ответила на предложение казахстанцев сменить график рабочего дня на фоне перевода часов в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"Поступают предложения от казахстанцев пересмотреть график рабочего дня. Но мы им отвечаем, что этот вопрос решается обоюдно работодателем и работниками. Они могут договорится о новом рабочем графике: чтобы не завершать работу, когда стемнеет, перевести на час раньше. То есть если сейчас, например, рабочий день начинается в 09:00, то они могут договориться начать работу с 08:00 и тогда работодатель может рассмотреть возможность сокращения рабочего дня на час. Могут стороны об этом договориться. Это несложно", - сказала Светлана Жакупова.
По ее словам, такая возможность предусмотрена в Трудовом кодексе и носит рекомендательный характер.
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