Казахстанцы могут дистанционно получить техусловия для газификации

Владельцы жилых домов и объектов могут получить технические условия на присоединение к газораспределительным сетям путем подачи заявки на портале eGov.kz, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили на портале электронного правительства, для получения услуги требуется заполнить все необходимые поля и подтвердить сведения о зарегистрированных правах и обременениях по указанному адресу. Услуга предоставляется бесплатно для физических лиц.

"Для того, чтобы дом подключить к природному газу, первым делом хозяевам частных домов и объектов необходимо получить технические условия. Чтобы этот этап был более комфортным и удобным для граждан, мы с Минэнерго и АО "КазтрансАймак" перевели эту услугу в онлайн. Готовый документ можно будет увидеть в Личном кабинете eGov.kz", - отметил Председатель Правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.

Новая услуга "Выдача технических условий на присоединение к газораспределительным сетям" доступна на портале Электронного правительства в разделе "Недвижимость" - "Жилищно-коммунальное хозяйство".

Срок оказания услуги "Выдача технических условий на присоединение к газораспределительным сетям":

для технически не сложных объектов - 5 рабочих дней;

для технически сложных объектов - 10 рабочих дней.

Результатом оказания услуги является документ о технических условиях или мотивированный отказ.

Услуга стала доступна благодаря интеграции информационных систем Министерства энергетики РК, Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО "КазТрансГаз Аймак" и АО "Национальные информационные технологии".