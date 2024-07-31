Казахстанцы могут через приложение сообщать о завышении цен на лекарства

В Казахстане можно посредством мобильного приложения Dari.kz отслеживать предельные розничные цены на лекарства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

"Это позволит обеспечить доступность и справедливость ценообразования на жизненно важные медикаменты", - говорится в сообщении министерства.

Приложение Dari.kz доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play.

Казахстанцы с помощью приложения могут легко и быстро выявлять и сообщать о нарушениях ценовой политики на лекарства. Для этого достаточно загрузить в приложение фотографию товарного чека и упаковки лекарства, и отправить заявление, которое будет автоматически направлено в территориальные департаменты Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава.

Приложение также позволяет сообщать о побочных эффектах, возникших после применения лекарственных средств. Это способствует улучшению контроля за качеством медицинских препаратов.

В случае подтверждения факта превышения установленных предельных розничных цен виновные будут оштрафованы. В зависимости от формы собственности организации нарушителя, штрафы могут составлять от 70 МРП (физические лица) до 1000 МРП (субъекты крупного предпринимательства).