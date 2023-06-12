Казахстанцы меньше стали покупать жильё

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В мае казахстанцы заключили 25 588 сделок с жильём. По сравнению с апрелем количество сделок уменьшилось на 18,6 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на krisha.kz.

Так, за год цены на квартиры на вторичном рынке повысились на 2,8 процента, новое жилье – на 6 процентов. При этом арендная плата за благоустроенное жилье в мае по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 26 процентов.

Отметим, максимально сделки за месяц упали в Атырауской области (- 30,3 процента), области Жетысу (-26,6 процента), Мангистауской области (- 26,3 процента). В Астане, Алматы, Шымкенте количество операций уменьшилось на 23,2, 22,6, 11,2 процента соответственно.

"По количеству заключенных сделок по купле-продаже жилья, в мае зарегистрировано 25 588 сделок. По сравнению с апрелем (31 445) количество уменьшилось на 18,6 процента. В лидерах по количеству сделок остаются города Алматы (4 302 – 16,8 процента) и Астана (3 667 – 14,3 процента), а также Карагандинская область (2 354 – 9,2 процента). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 272 единиц (1,1 процента)", - говорится в сообщении.

Что касается годовой динамики (май 2023 к маю 2022 года), то количество сделок снизилось на 16,1 процента. В прошлом году было зарегистрировано 30 500 операций.

Отрицательный показатель зарегистрирован почти во всех регионах. Самое большое снижение наблюдается в ВКО (-51,7 процента). Положительная динамика - лишь в Астане (5,7 процента).