Неожиданное уведомление получили казахстанцы от нацпарка Бурабай. Более чем десяти тысячам человек начислили налог за въезд в заповедную зону. Многие из них не смогли вспомнить, когда в последний раз там были. Граждане отказываются платить, так как подозревают, что это дело рук мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Но уведомления оказались реальными. Налог начислили людям не просто так. В прошлом году с 1 января по 20 июля шлагбаум у въезда в "Бурабай" временами не функционировал. Его можно было проехать без оплаты или даже объехать. Всё потому, что в этот период пересматривались тарифы для местных жителей. А затем вносились изменения в Налоговый Кодекс. Однако видеокамера автоматически фиксировала всех гостей, заехавших на территорию. Счета пришли именно им.

"Это связано с тем, что сейчас идёт взыскание задолженности за период с 1 января по 20 июля 2024 года в соответствии со статьёй 591 Налогового кодекса РК. Долг касается владельцев автотранспорта, посетивших особо охраняемую природную территорию в указанный период. С 20 июля по 14 ноября 2024 года взыскания не проводились, так как в этот период в Налоговый кодекс РК вносились изменения", - сообщили в нацпарке.

"Бесплатно" за этот период на территорию "Бурабая" заехали 14 тысяч гостей. На сегодня задолженность погасили более двух тысяч из них. Пока не известно, что будет с теми, кто все-таки откажется платить.