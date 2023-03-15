Казахстанцы массово отписываются от аккаунтов финпирамид в соцсетях после сообщений АФМ

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В Агентстве по финансовому мониторингу начали работать с подписчиками аккаунтов с признаками финансовых пирамид в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специальная аналитическая система устанавливает подписчиков таких страниц. Как отметили в агентстве, это даёт возможность целенаправленно проводить информационно-разъяснительную работу с целевой аудиторией. В результате за три месяца предупреждающие оповещения получили 23 тысячи граждан, 90 процентов (21 тысяча) из которых отписались от подозрительных аккаунтов.

"Вопрос противодействия распространению финансовых пирамид через web-сайты и социальные сети является одним из приоритетных направлений работы АФМ. В этой связи разработан комплекс мероприятий, предусматривающих раннюю профилактику правонарушений. С использованием IT-инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве. Выявленные сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид направляются в МИОР для блокировки через систему "Кибернадзор". За прошлый год блокировано почти шесть тысяч ссылок", — говорится в сообщении.

Напомним, что с начала года АФМ запустило Telegram-бот "Baiqa, piramida!" по проверке сайтов и социальных сетей на предмет наличия признаков финансовых пирамид и предотвращать их вовлечение в "мошеннические" схемы. За этот срок поступило более 2,1 тысячи заявок от граждан, все они отработаны.