Казахстанцы купили в июне более 123 кг золота

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2 791 мерный слиток общим весом 123,4 килограмма продали банки и обменные пункты в июне в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Их доля от общего объёма продаж составляет 26 процентов – 34 526 штук. Далее следуют пятиграммовые – 30 034 штуки (23 процента), 100-граммовые – 27 626 штук (21 процент), 20-граммовые – 24 327 штук (18 процентов) и 50-граммовые – 15 883 штуки (12 процентов).

Наибольшие объёмы реализации слитков в июне пришлись на Алматы (1 404 штуки, 50 процентов), Шымкент (627 штук) и Астану (168 штук).

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала её действия продано 132 396 слитков общим весом 4,5 тонны.