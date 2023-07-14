Казахстанцы, которые нас удивляют: Дирижёр Алан Бурибаев

Фото: пресс-служба «Астана Опера»

В этом выпуске проекта BaigeNews.kz "Казахстанцы, которые нас удивляют" мы расскажем о знаменитом казахстанском дирижёре Алане Бурибаеве.

Алан Бурибаев - первый казахский дирижёр, руководящий европейскими оркестрами. Он регулярно сотрудничает с такими крупными филармоническими оркестрами как: Дрезденский, Лондонский, Роттердамский, оркестр города Осло, Немецкий симфонический оркестр, Королевский симфонический оркестр, Лейпцигский Гевандхауз, Мельбурнский, Балтиморский, Симфонический оркестр Токио. Работал с оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Национальным оркестром России, приглашённым дирижёром Большого театра России.

С 2015 года Алан Бурибаев - главный дирижёр театра "Астана Опера" и параллельно главный приглашённый дирижёр симфонического оркестра города Осаки (Япония). Мировой общественности он запомнился как самый молодой на тот момент дирижёр, ему было всего 25, поставивший сложнейшие оперы: "Сказки Гофмана" Ж. Оффенбаха, "Свадьба Фигаро" Моцарта, "Саломея" Р. Штрауса, "Мона Лиза" М. фон Шиллингса, "Трубадур" Дж. Верди, "Летучий голландец" Р. Вагнера.

В этом выпуске мы посмотрим на него с другой стороны, покажем дирижёра глазами его родных и близких.