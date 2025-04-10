Казахстанцы хотят совместную опеку над детьми после развода
Они даже создали петицию по данному вопросу.
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Казахстанцы требуют внесения изменений в Кодекс "О браке (супружестве) и семье" с целью законодательного закрепления института совместной опеки над детьми после развода, передаёт BaigeNews.kz.
Петиция, адресованная Министерству просвещения, опубликована на сайте e-Petition 9 апреля 2025 года.
Как известно, на данный момент при разводе ребенок в большинстве случаев передается одному из родителей (чаще матери), а второй родитель получает ограниченные права на участие в воспитании.
"Такая практика нарушает право ребенка на равное общение с обоими родителями (Конвенция ООН о правах ребенка, статья 9); Приводит к злоупотреблениям, связанным с ограничением встреч ребенка с одним из родителей; Формирует финансовую и психологическую зависимость ребенка от одного из родителей; Создает предпосылки для злоупотреблений в сфере алиментов, так как отсутствует прозрачный механизм контроля их расходования", - говорится в петиции.
Авторы обращения отмечают, что во многих развитых странах (США, Германия, Франция, Швеция) совместная опека является стандартной юридической практикой, поскольку позволяет минимизировать конфликты между бывшими супругами и обеспечить равное участие обоих родителей в воспитании ребенка.
В связи с этим группа казахстанцев требует внести следующие изменения в законодательство:
- Ввести понятие совместной опеки в Кодексе "О браке (супружестве) и семье" РК, определив ее как равное участие обоих родителей в воспитании и содержании ребенка после развода.
- Закрепить совместную опеку как приоритетную форму опеки при отсутствии доказанных обстоятельств, препятствующих такому решению (например, насилие, тяжелая болезнь, уклонение от родительских обязанностей).
- Установить равный график проживания ребенка с обоими родителями – по умолчанию 50/50, если родители проживают в одном городе и обладают равными возможностями для воспитания.
- Запретить необоснованные ограничения общения ребенка с одним из родителей, за исключением случаев, когда это угрожает безопасности ребенка.
- Ввести ответственность за препятствование общению ребенка с одним из родителей, вплоть до административного и уголовного наказания.
- Обеспечить прозрачный механизм расходования алиментов – создание персонального счета ребенка, к которому оба родителя имеют доступ для контроля расходов, аналогичную наказанию за неуплату алиментов.
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