  • 10 Апреля, 16:24
  • BAIGENEWS

Казахстанцы хотят совместную опеку над детьми после развода

Они даже создали петицию по данному вопросу.

Сегодня, 15:28
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 15:28
Сегодня, 15:28
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Фото: pixabay.com

Казахстанцы требуют внесения изменений в Кодекс "О браке (супружестве) и семье" с целью законодательного закрепления института совместной опеки над детьми после развода, передаёт BaigeNews.kz.

Петиция, адресованная Министерству просвещения, опубликована на сайте e-Petition 9 апреля 2025 года.

Как известно, на данный момент при разводе ребенок в большинстве случаев передается одному из родителей (чаще матери), а второй родитель получает ограниченные права на участие в воспитании.

"Такая практика нарушает право ребенка на равное общение с обоими родителями (Конвенция ООН о правах ребенка, статья 9); Приводит к злоупотреблениям, связанным с ограничением встреч ребенка с одним из родителей; Формирует финансовую и психологическую зависимость ребенка от одного из родителей; Создает предпосылки для злоупотреблений в сфере алиментов, так как отсутствует прозрачный механизм контроля их расходования", - говорится в петиции.

Авторы обращения отмечают, что во многих развитых странах (США, Германия, Франция, Швеция) совместная опека является стандартной юридической практикой, поскольку позволяет минимизировать конфликты между бывшими супругами и обеспечить равное участие обоих родителей в воспитании ребенка.

В связи с этим группа казахстанцев требует внести следующие изменения в законодательство:

  1. Ввести понятие совместной опеки в Кодексе "О браке (супружестве) и семье" РК, определив ее как равное участие обоих родителей в воспитании и содержании ребенка после развода.
  2. Закрепить совместную опеку как приоритетную форму опеки при отсутствии доказанных обстоятельств, препятствующих такому решению (например, насилие, тяжелая болезнь, уклонение от родительских обязанностей).
  3. Установить равный график проживания ребенка с обоими родителями – по умолчанию 50/50, если родители проживают в одном городе и обладают равными возможностями для воспитания.
  4. Запретить необоснованные ограничения общения ребенка с одним из родителей, за исключением случаев, когда это угрожает безопасности ребенка.
  5. Ввести ответственность за препятствование общению ребенка с одним из родителей, вплоть до административного и уголовного наказания.
  6. Обеспечить прозрачный механизм расходования алиментов – создание персонального счета ребенка, к которому оба родителя имеют доступ для контроля расходов, аналогичную наказанию за неуплату алиментов.

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