Казахстанцы требуют внесения изменений в Кодекс "О браке (супружестве) и семье" с целью законодательного закрепления института совместной опеки над детьми после развода, передаёт BaigeNews.kz.

Петиция, адресованная Министерству просвещения, опубликована на сайте e-Petition 9 апреля 2025 года.

Как известно, на данный момент при разводе ребенок в большинстве случаев передается одному из родителей (чаще матери), а второй родитель получает ограниченные права на участие в воспитании.

"Такая практика нарушает право ребенка на равное общение с обоими родителями (Конвенция ООН о правах ребенка, статья 9); Приводит к злоупотреблениям, связанным с ограничением встреч ребенка с одним из родителей; Формирует финансовую и психологическую зависимость ребенка от одного из родителей; Создает предпосылки для злоупотреблений в сфере алиментов, так как отсутствует прозрачный механизм контроля их расходования", - говорится в петиции.

Авторы обращения отмечают, что во многих развитых странах (США, Германия, Франция, Швеция) совместная опека является стандартной юридической практикой, поскольку позволяет минимизировать конфликты между бывшими супругами и обеспечить равное участие обоих родителей в воспитании ребенка.

В связи с этим группа казахстанцев требует внести следующие изменения в законодательство: