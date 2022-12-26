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Казахстанцы хотели получать по 700 тысяч в Турции, но остались ни с чем
В Шымкенте ищут владельцев компании, которая нанимала людей для работы в Турции. Там якобы возводят атомную электростанцию и готовы платить строителям по 700 тысяч тенге. Чтобы получить работу мечты, нужно было внести 71 тысячу тенге. Зато проживание, питание и одежда будут потом абсолютно бесплатными. Некоторые даже получили билеты на самолет. Но они оказались липовыми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК.
Кто-то из мужчин увидел объявление о наборе рабочих в интернете, другие узнали от знакомых. Помимо бесплатного проживания в теплой стране, одежды и трехразового питания, желанной работа стала из-за зарплаты в 700 тысяч тенге. Поэтому первоначальный взнос никого не смутил.
"Нам сказали 71 тысячу при заключении договора, ещё столько же, когда уже в Турции будем. В нашей группе две тысячи человек со всего Казахстана. В этом офисе мы заключали контракты, девушка Динара Ибраимова нам всё рассказывала, объясняла. И ей мы отдавали деньги. Я ушел с шести работ. Денег позанимал. В настоящую яму угодил, а мне детей кормить", — рассказал Бауыржан Байтурсынов.
Набор сотрудников начали в сентябре. Собрали желающих среди жителей Шымкента, Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областей. Самым недоверчивым прислали электронные билеты на самолет. Позже выяснилось, что все они оказались поддельными.
"Первый поток должен был улететь 23 декабря. Но я и все остальные были во втором и третьем потоке. Должны были лететь после 23-го. Но в тот день мы узнали, что первого потока вообще нет! Тогда мы и поняли, что нас обманули. Всё было очень реалистично: у них была печать директора с названием компании "Титан ННС", договоры были, показывали, что бизнес официально зарегистрирован", — сообщил Нурсаулет Давранов.
До заключения договора мужчины общались со своими будущими коллегами. Однако они, так же как и администрация компании, в один момент исчезли. Офисы внезапно закрылись, по контактным телефонам никто не отвечает.
"В данное время более 60 потерпевших. Факт зарегистрирован по факту "Мошенничество", то есть по статье 190. Подозреваемые на данный момент — менеджеры семь человек, директор ТОО и учредитель. Проводятся мероприятия по задержанию", — сказал замначальника полиции района имени аль-Фараби Шымкента Жанибек Турлыбаев.
В полиции уверены: потерпевших может быть в разы больше.
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