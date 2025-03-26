В ночь с 26 на 27 марта в Казахстане пройдет Кадыр тун – одна из самых значимых ночей Рамадана. Ожидается, что мечети по всей стране примут тысячи верующих, которые соберутся для молитв и чтения Корана. Как будет организована эта ночь, какие меры безопасности приняты и кто чаще посещает мечети подробнее в материале BaigeNews.kz.

С каждым годом интерес к этой ночи растет, и мечети страны заполняются верующими. В прошлом году, по данным Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), мечети в крупных городах принимали до 15 тысяч прихожан за ночь. В Алматы и Астане самые крупные мечети могут вместить до 10 тысяч человек одновременно.

"Двери всех мечетей по всей стране будут открыты до самого утра", - сообщили в ДУМК.

По словам специалиста отдела теологической реабилитации ДУМК, Ислама Каюпова, ежегодно, большая часть прихожан – молодое поколение. Они посещают мечети, чтобы совершить коллективные молитвы, принять участие в чтении Корана, послушать лекции и проповеди. Он отметил, что в этом году для прихожан будут организованы бесплатный трансфер, викторины, совместные трапезы (сухур) перед утренней молитвой, проповеди и лекции.

С учетом большого наплыва людей, в крупных городах будут усилены меры безопасности. Возле мечетей будут дежурить сотрудники полиции, медики, пожарные и волонтеры, обеспечивая порядок.

Кадыр тун

Кадыр тун является одной из самых священных ночей в исламе. Согласно преданию, она наделена особой духовной силой и возможностью очищения. Именно поэтому, в этот период верующие обращаются к Всевышнему с молитвами, просят прощения за грехи, читают Коран и совершают благие дела.

"Точная дата этой ночи неизвестна, но мусульмане традиционно ищут ее среди нечетных ночей последней декады месяца Рамадан. Многие богословы полагают, что Ночь Предопределения приходится на 27-е число Рамадана. Поэтому, Духовное управление мусульман Казахстана установило, что во всех мечетях нашей страны мероприятия посвященные Ночи предопределения будут отмечаться в ночь с 26 на 27 марта этого года", - отметил специалист отдела теологической реабилитации ДУМК Ислам Каюпов.

Как верующие мусульмане Казахстана проводят Кадыр тун?

По информации ДУМК, прихожане, пришедшие на утреннюю молитву в мечети, могут участвовавать в молитве Тарауих. После этого во многих мечетях будет совершен хатм Корана.

"Кроме того, для прихожан будут произнесены проповеди, и они могут принять участие в различных играх и викторинах на различные темы связанные с религией Ислам.С приближением утреннего намаза во многих мечетях будут организованы совместные трапезы, где они могут отведать пищу для сухура", - рассказывает специалист ДУМК.

Как правильно подготовиться к Кадыр тун? Какие духовные практики наиболее важны в эту ночь?

Перед наступлением этой ночи мусульмане проводят полное омовение, не спят и полностью посвящают себя молитвам. Эти действия, наряду с физическим очищением, являются важной подготовительной частью перед наступлением благословенной ночи.

"В эту ночь стоит отпустить все свои обиды, наладить отношения с родственниками, оказать помощь ближнему и совершить как можно больше благих дел", - отвечает Ислам Каюпов.

Он отметил, что данную ночь следует провести в совершении поклонения:

Чтение дополнительного (нафиль) намаза (тауба намаз, тахаджуд, шукр намаз)

Чтение или изучение священного Корана

Подача милостыни (садака)

Совершение покаяния

Произношения различных дуа

Чтение зикров – поминаний Аллаха

Совершение любых добрых дел

В чем смысл тауба (покаяния) в эту ночь?

Специалист ДУМК отмечает, что в эту ночь лучшим поклонением для верующего является совершение покаяния – тауба и сердцем, и языком, чтобы Аллах простил все его грехи.

Всевышний Аллах обещал принимать покаяние тех людей, которые совершают греховной поступок по своему неведению и незнанию, но потом после совершения в скором времени раскаиваются и сожалеют о содеянных деяний", - пояснил Ислам Каюпов.

Для казахстанского общества Кадыр тун становится не только религиозным событием, но и временем укрепления семейных и общественных связей. В эту ночь многие люди осознают важность прощения, благотворительности и искренности.

В условиях современного Казахстана, где религия и духовные ценности становятся основой гармоничного общества, эта ночь приобретает особое значение. Это время напоминания о важности мира, доброты и справедливости – принципов, которые делают мир лучше.