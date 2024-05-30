Казахстанцы ежегодно принимают в свои семьи порядка 1000 детей-сирот

В Министерстве просвещения РК рассказали, как в стране реализуются права детей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспановой, одной из задач ведомства является обеспечение права детей жить и воспитываться в семье. Так, из 21 тысячи детей-сирот уже 17 600 воспитываются в казахстанских семьях. Ежегодно граждане Казахстана принимают в свою семью порядка 1000 детей-сирот.

Оспанова сообщила, что в стране внедрён институт наставничества. На сегодняшний день порядка 300 казахстанцев стали наставниками для детей-сирот.

Глава Комитета также остановилась на других важных аспектах защиты прав детей. На сегодняшний день для формирования безопасной детской среды принят и реализуется Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы. Также разработана национальная антибуллинговая программа "ДосболLike", в 14 регионах открыты центры психологической поддержки детей, принята методика по профилактике, выявлению и оказанию помощи детям-жертвам насилия. Создан государственный Единый телефон "111" доверия по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей. Также на законодательном уровне ужесточена ответственность за насилие в отношении детей.

Насымжан Оспанова поздравила юных казахстанцев и пожелала им счастливого детства и достижения новых высот.

"Сегодня государство принимает множество мер для вашей защиты и поддержки. Мы стремимся создать безопасную среду, где вы сможете раскрывать свои способности и достигать новых высот. Ваша безопасность, здоровье и благополучие – наш приоритет. Поэтому на детских объектах реализуются беспрецедентные комплексные меры безопасности", - отметила спикер на круглом столе, организованном в преддверии Международного дня защиты детей в СЦК.

Напомним, 15 апреля текущего года был подписан Закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, включающий меры для защиты детей и предотвращения насилия.