Казахстанцы досрочно вышли в четвертьфинал квалификации к чемпионату мира до 14 лет

В Малайзие завершился второй игровой день групповой стадии квалификации зоны Азия/Океания - World Junior Tennis Competition 14&under, передаёт BaigeNews.kz

Как отметили в Федерации тенниса Казахстана, отечественные юниоры обыграли команду Сингапура со счетом 2:1. В стартовой игре Михаил Мищенко в напряженной борьбе уступил оппоненту - 4:6, 6:3, 3:6. Отметим, что вчера сингапурец победил первого номера австралийцев. Во втором матче Мансур Саинов сравнял счет, обыграв соперника 6:4, 1:6, 6:3. В решающей парной игре Михаил и Мансур принесли команде решающее очко – 6:2, 6:3.



29 марта сборной Казахстана предстоит сыграть заключительный матч группы против первой сеянной - команды Австралии. В этой игре определится - кто из этих двух сборных выйдет в ¼ финала с первого места. Обе команды уже обеспечили себе досрочный выход в плей-офф.