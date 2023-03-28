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ФТК Вчера, 23:11
296
Вчера, 23:11
296
Фото: ФТК

Казахстанцы досрочно вышли в четвертьфинал квалификации к чемпионату мира до 14 лет

В Малайзие завершился второй игровой день групповой стадии квалификации зоны Азия/Океания - World Junior Tennis Competition 14&under, передаёт BaigeNews.kz.
 
Как отметили в Федерации тенниса Казахстана, отечественные юниоры обыграли команду Сингапура со счетом 2:1. В стартовой игре Михаил Мищенко в напряженной борьбе уступил оппоненту - 4:6, 6:3, 3:6. Отметим, что вчера сингапурец победил первого номера австралийцев. Во втором матче Мансур Саинов сравнял счет, обыграв соперника 6:4, 1:6, 6:3. В решающей парной игре Михаил и Мансур принесли команде решающее очко – 6:2, 6:3.

29 марта сборной Казахстана предстоит сыграть заключительный матч группы против первой сеянной - команды Австралии. В этой игре определится - кто из этих двух сборных выйдет в ¼ финала с первого места. Обе команды уже обеспечили себе досрочный выход в плей-офф.
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Вчера, 23:11
296
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