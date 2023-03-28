- Бесследно пропавших девушек нашли полицейские Алматы 00:35 33
- Казахстанцы досрочно вышли в четвертьфинал квалификации к чемпионату мира до 14 лет 28.03.2023 296
- Склон горы загорелся в Алматы 28.03.2023 359
- Клещи проснулись раньше времени в Алматы 28.03.2023 335
- Популярного блогера подозревают в мошенничестве в Павлодаре 28.03.2023 476
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 905
- 54 млн тенге за незаконно проданный бензин вернули в доход бюджета в Казахстане 28.03.2023 396
- Строительство АЭС: эксперты МАГАТЭ начали обзор ядерной инфраструктуры Казахстана 28.03.2023 369
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 606
- Детский туризм в Казахстане: проблемы и перспективы развития 28.03.2023 466
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 400
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 593
- Камеры на платных дорогах в Казахстане будут фиксировать скоростной режим 28.03.2023 421
- Полмиллиарда тенге выделят на борьбу с комарами в Павлодарской области 28.03.2023 421
- Опасные химреагенты загорелись в Жанаозене 28.03.2023 375
- Что ждать от новых депутатов мажилиса? Мнение политологов 28.03.2023 790
- Мошенники пообещали жителям Шымкента автомобили и обманули 28.03.2023 670
- 10 жилых комплексов незаконно возводят в Караганде 28.03.2023 441
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 397
- За сбежавшего в Корее казахстанца объявили вознаграждение 28.03.2023 688
- Компания Disney приступила к увольнениям 7 тысяч сотрудников 28.03.2023 428
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 442
- ЦИК РК зарегистрировала избранных депутатов 28.03.2023 572
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 1546
- В Казахстане растёт заболеваемость коронавирусом 28.03.2023 625
- Зарубежные блогеры выпустили ролик об Алматы 28.03.2023 483
- В Казахстане растёт число ВИЧ-инфицированных 28.03.2023 579
- Денежные переводы из России в Казахстан выросли почти в 7 раз 28.03.2023 1022
- В Алматы земельный участок стоимостью 6 млрд тенге вернули в госсобственность 28.03.2023 489
- "КазТрансОйл" начал отгрузку 25 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан 28.03.2023 586
- В Астане ограничили подачу воды из-за быстрого роста населения 28.03.2023 634
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 752
- В Казахстане вырос размер пособия для людей с инвалидностью 28.03.2023 998
- Токаев одобрил проект соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда 28.03.2023 527
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 700
- Токаев ратифицировал договор между Казахстаном и Узбекистаном о демаркации границы 28.03.2023 517
- Стали известны имена мажилисменов от партии ОСДП 28.03.2023 732
- Кто будет представлять партию "Ауыл" в парламенте 28.03.2023 848
- Разработать возможности создания садково-бассейнового хозяйства предлагают в Мангистау 28.03.2023 685
- Партия Amanat опубликовала список 40 депутатов мажилиса 28.03.2023 1325
- Президент подписал поправки по вопросам совершенствования процессуального законодательства 28.03.2023 492
- Токаев подписал конституционные поправки о судебной системе и статусе судей 28.03.2023 471
- Двух несовершеннолетних вовлекла в проституцию жительница ЮКО 28.03.2023 728
- Задержан ещё один подозреваемый в руководстве финпирамидой Qnet 28.03.2023 711
- Названы самые коррумпированные регионы в Казахстане 28.03.2023 741
- Токаев выступит на открытии первой сессии парламента VIII созыва 28.03.2023 518
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в крупных городах Казахстана 28.03.2023 778
- Домогательства к детям в центре адаптации Усть-Каменогорска: возбуждено уголовное дело 28.03.2023 648
- Новая дорога свяжет Караганду с Жезказганом 28.03.2023 590
- В Израиле отложили судебную реформу из-за протестов и всеобщей забастовки 28.03.2023 539
- Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Майами 28.03.2023 602
- Собственники пока отказываются передавать ТЭЦ Риддера государству 28.03.2023 733
- Суд по делу группового изнасилования 16-летней сироты начался в Павлодаре 28.03.2023 807
- На реставрации в музеях Астаны могли похитить почти 10 миллионов тенге — аудиторы 28.03.2023 631
- Жительница ВКО своровала деньги с пенсионного счёта свекрови 28.03.2023 723
- Площадка по приёму и переработке стройотходов появилась в Астане 28.03.2023 566
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 2783
- Девушка открыла стрельбу в школе США, погибли шестеро детей и взрослых 28.03.2023 1216
- Названа причина отравления школьников на олимпиаде в Шымкенте 27.03.2023 718
- Путин наградил медалью группу казахстанцев 27.03.2023 3224
- В партии Respublica назвали имена своих представителей в мажилисе 27.03.2023 713
- Фура сгорела после ДТП в Актюбинской области 27.03.2023 658
- У нас социализм на внутреннем рынке - эксперты о проблемах в регулировании цен на дизтопливо 27.03.2023 648
- Миллион тюльпанов расцвёл в Шымкенте 27.03.2023 723
- НПК утвердила кандидатуры депутатов мажилиса 27.03.2023 590
- Разрывы в отношениях и эмоциональная неустойчивость: что принесёт казахстанцам парад планет 27.03.2023 930
- Партия "Ак жол" распределила мандаты депутатов 27.03.2023 660
- Казахстан сенсационно обыграл Данию: что пишут зарубежные СМИ и пророчат эксперты 27.03.2023 1734
- Что сделало правительство за более чем год своей работы 27.03.2023 988
- Журналисту Козачкову вынесли приговор в Алматы 27.03.2023 680
- В ООН назвали научный проект Университета Нархоз одним из лучших 27.03.2023 920
- Как Абайская область готовится к приёму туристов на Алаколе 27.03.2023 716
- Ранняя весна вызвала потоп в Петропавловске 27.03.2023 675
- Навязчивая охрана: преступную группу задержали в Таразе 27.03.2023 760
- Рабочий погиб на шахте в ВКО 27.03.2023 730
- 50 учебно-оздоровительных и 100 центров для досуга детей построят в Казахстане 27.03.2023 600
- В Казахстанской жилищной компании ответили на информацию о крупных убытках 27.03.2023 782
- "Нет времени на раскачку" - аким Астаны ответил на критику о разбитых после зимы дорогах 27.03.2023 914
- Краснокнижных медведей, архаров и снежных барсов сняли на видео в Алматинской области 27.03.2023 735
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 691
Вчера, 23:11
296
296Фото: ФТК
Казахстанцы досрочно вышли в четвертьфинал квалификации к чемпионату мира до 14 лет
В Малайзие завершился второй игровой день групповой стадии квалификации зоны Азия/Океания - World Junior Tennis Competition 14&under, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили в Федерации тенниса Казахстана, отечественные юниоры обыграли команду Сингапура со счетом 2:1. В стартовой игре Михаил Мищенко в напряженной борьбе уступил оппоненту - 4:6, 6:3, 3:6. Отметим, что вчера сингапурец победил первого номера австралийцев. Во втором матче Мансур Саинов сравнял счет, обыграв соперника 6:4, 1:6, 6:3. В решающей парной игре Михаил и Мансур принесли команде решающее очко – 6:2, 6:3.
29 марта сборной Казахстана предстоит сыграть заключительный матч группы против первой сеянной - команды Австралии. В этой игре определится - кто из этих двух сборных выйдет в ¼ финала с первого места. Обе команды уже обеспечили себе досрочный выход в плей-офф.
29 марта сборной Казахстана предстоит сыграть заключительный матч группы против первой сеянной - команды Австралии. В этой игре определится - кто из этих двух сборных выйдет в ¼ финала с первого места. Обе команды уже обеспечили себе досрочный выход в плей-офф.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 857
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 597
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 393
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 439
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 1532
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 748
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 2720
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 746
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 830
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 793
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2282
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 3673
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 9442
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 3969
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 1512
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1080
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2197
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 7117
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 1729
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1027
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 16235
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1417
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 1642
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1533
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 4855
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1388
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1428
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1485
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1402
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 5828
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1461
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1553
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1679
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1544
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1553
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1650
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 8336
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 2313
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4009
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3289
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8643
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1854
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1891
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1737
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5234
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1703
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 7196
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3995
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2346
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 19237
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4627
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3860
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2697
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3730
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21454
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3314
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2712
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2491
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2693
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6779
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 11702
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 3101
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 4555
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 3394
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 16167
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 4292
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 3230
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2728
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5775
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 3115
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4716
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 5254
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6589
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 12882
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 3163
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 4096
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 38701
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 3367
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 3488
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 4107
-
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 396
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 585
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 694
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 690
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 700
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 907
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 1610
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 766
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1029
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1134
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1301
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1121
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1975
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1705
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1521
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1508
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1825
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1778
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1499
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2067
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1685
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 2332
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2128
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1983
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2011
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6889
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2145
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2229
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2233
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2587
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2155
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2914
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2533
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2524
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3091
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2741
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2560
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3288
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3179
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3080
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2931
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3734
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4036
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3565
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4482
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4246
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3710
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4297
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4458
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3732
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4793
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4640
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4534
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 5103
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3992
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4331
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4442
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4901
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4859
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5413
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 5031
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4709
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4367
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4482
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4871
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5329
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5426
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5584
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5406
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7635
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 6112
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 5225
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5706
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 5328
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4878
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 5161
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 5200
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 5388
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5912
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 6029