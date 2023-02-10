Казахстанцы должны выбирать, а не голосовать – общественник о предстоящих парламентских выборах

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Организация и подготовка к выборам, предвыборные программы и шанс одномандатников. Руководитель общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев высказался о грядущих выборах мажилиса и маслихат в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По мнению эксперта, выборы будут особенными из-за того, что депутатов будут избирать по смешанной системе.

Предстоящие выборы депутатов мажилиса и маслихата обеспечат рост политической конкуренции, считает общественник. Тем не менее, эксперт считает, что выборы пройдут традиционно. По словам спикера, кандидаты, как и всегда, будут использовать социальные сети и СМИ, чтобы получить голоса избирателей.

"Мне кажется, очень важно, чтобы пришли не голосовать, а именно выбирать! Голосовать люди идут, чтобы выполнить свой гражданский долг, а выбирать идут люди, которые действительно хотят изменить свою жизнь к лучшему. Понятное дело, что голоса людей, которые на выборах президента были отданы за Токаева, будут распределены между разными партиями. То есть партия власти получит меньше, некоторые люди, которые голосовали ранее за Токаева в 2022 году, будут голосовать не только за "Аманат", а могут ещё проголосовать за "Ақ жол" и так далее. Это хорошо и полезно для нашего государства!", – считает Эдуард Полетаев.

Общественник также рассказывает, что избрание мажилисменов и депутатов маслихата в Казахстане проходят не так активно. Из-за этого, по мнению Эдуарда, будущим народным избранникам придётся хорошо потрудиться и развернуть сильную политическую кампанию, чтобы иметь место в политике.

"Я надеюсь, что процент голосования будет высоким, поскольку больше политической конкуренции. Сама система голосования немного изменилась, появились новшества, поэтому есть шансы у людей, которые не представляют политические партии, пробиться к политическому микрофону мажилиса или маслихата. Я надеюсь, что явка будет более высокой. Кандидатам и политическим партиям придётся развернуть достаточно мощную кампанию, чтобы избиратель заинтересовался. Предварительный опрос показывает, что чуть больше 53% людей дали согласие отдать свой голос на выборах. Эти цифры не очень хорошие. Но, я надеюсь, что явка должна быть 60-70%", – рассказывает спикер.

По мнению эксперта, очень сложно определить какие темы будут доминировать в предвыборных программах кандидатов.

"Понятно, что партия "Аманат" будет выступать за реформы президента, экологическая партия "Байтақ" поднимет соответственную тематику. Но, болезненные темы для Казахстана не так просто определить. Конечно же, есть запрос на социальную справедливость, на безопасность, на борьбу с коррупцией, на борьбу с инфляцией, повышение экономического благосостояния и так далее. Но, механизм реализации предвыборных обещаний и их реализация – это несколько разные процессы. Потому что, когда человек попадает в парламент, мы видим, что законопроекты очень тяжело включить, каждую строчку обсуждают по сути дела", – говорит Полетаев.

По мнению Полетаева, весьма подготовленными к выборам подошли партии, которые финансируются за счёт бюджета. Изменения коснулись кандидатов, которые избираются. Появились новые лица: юристы, профессиональные эксперты, строители и экономисты, которые заменили звёзд шоу-бизнеса, чиновников и спортсменов.

"Помимо "Аманата", партии "Ақ жол" и "НПК" хорошо готовятся к выборам. У них больше организационных возможностей к подготовке к выборам. В этом плане они имеют больше шансов, чем партии, которые недавно появились. Есть изменения в персоналиях. Стало меньше крупных чиновников, представителей шоу-бизнеса, спортсменов известных, которые раньше в старом Казахстане попадали в партийные списки и не все из них в итоге оказывались на депутатской скамье. Сейчас больше акцент делается на профессионализм. Много экспертов в партийных списках, то есть людей, которые достаточно хорошо представляют закон и могут какие-то рациональные предложения выдвинуть. Это хорошо, что партии поставили на профессионализм. Хотя, среди таких людей не так много известных для избирателей, но дело же не в этом, а в сути", – уверен эксперт.

Высказался Полетаев и об одномандатниках, у которых также есть шанс занять место в политике.

"Списки одномандатников ещё не озвучены. Но, вот-вот они должны быть известны. У одномандатников от партии есть между прочим довольно известные лица. У независимых кандидатов шансов не так уж и много. Они могут друг у друга "пооткусывать" голоса избирателей, понятное дело, что партийный кандидат на этом деле может и пройти. Но, всё равно, я думаю, что несколько человек попадут в парламент как одномандатники. В этом случае парламент будет более эффектно представлен", – считает политолог.

По мнению эксперта, восьмые по счёту выборы в нижнюю палату парламента обещают быть самыми интересными за последние 19 лет. Процедура стала более конкурентной за счёт поправок в Конституцию, поэтому появилась большая интрига.