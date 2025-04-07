Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с отечественными сельхозтоваропроизводителями, где были обсуждены актуальные вопросы развития АПК, ход весенне-полевых работ, меры поддержки аграриев, цифровизация отрасли, а также направления взаимодействия, требующие дополнительной проработки. Рассмотрены перспективы удвоения объема производства сельскохозяйственной продукции в течение ближайших пяти лет согласно задаче, поставленной Главой государства на заседании Национального курултая.

Открывая встречу, Олжас Бектенов отметил, что Правительство оказывает активную поддержку аграрному сектору.

"Благодаря поддержке Президента сельскому хозяйству уделяется особое внимание. Как говорит Глава государства, продовольственная безопасность страны – это непреходящая ценность. Семьсот миллиардов тенге найти в наших условиях на удешевленное финансирование достаточно сложно, но мы это делаем и будем дальше наращивать эту поддержку. Все те механизмы, которые сейчас есть, будут иметь свое продолжение. Надеемся, что они дадут большой эффект, и мы получим конкурентоспособное сельское хозяйство",– подчеркнул Премьер-министр. Премьер-министр акцентировал внимание на стратегической цели - превращении агропромышленного комплекса в технологичный и инновационный сектор экономики. Для этого каждому сельхозпроизводителю следует стремиться к внедрению современных агротехнологий, повышению производительности труда, расширению ассортимента высокорентабельной и экспортоориентированной продукции. "Государство будет оказывать всестороннюю поддержку аграрным предприятиям, которые не только наращивают объемы производства, но и вносят реальный вклад в повышение качества жизни на селе, формируя устойчивые и самодостаточные сельские сообщества. Результатом совместной работы должно стать обеспечение казахстанцев качественными и доступными продуктами питания собственного производства. Казахстан должен быть конкурентоспособным игроком в сфере глубокой переработки сельскохозяйственной продукции", — подытожил Олжас Бектенов и пожелал всем участникам встречи высокого урожая и дальнейшего роста сельхозпроизводства. Премьер-министр акцентировал внимание на стратегической цели - превращении агропромышленного комплекса в технологичный и инновационный сектор экономики. Для этого каждому сельхозпроизводителю следует стремиться к внедрению современных агротехнологий, повышению производительности труда, расширению ассортимента высокорентабельной и экспортоориентированной продукции.

Премьер-министр также осмотрел выставку отечественной продукции агропромышленного комплекса. Были представлены проекты молочной и мясоперерабатывающей отраслей, а также решения в области сельхозмашиностроения и пищевой промышленности. В их числе инвестиционный проект по строительству завода по глубокой переработке яйца в Акмолинской области мощностью более миллиона яиц в сутки. Предприятие не имеет аналогов в Центральной Азии и позволяет выпускать широкий спектр продуктов глубокой переработки – от яичного порошка до специализированных пищевых добавок. Презентованы инновационные решения, внедренные в производственную цепочку предприятия AmalBio, для увеличения ассортимента выпускаемой продукции, Премьер-министру доложено о расширении рынка экспорта.

Кроме того, презентованы проекты по строительству системы орошения сельскохозяйственных культур, производству сухого сублимированного кобыльего молока, новых видов упаковок для пищевой продукции и др.