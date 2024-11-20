Казахстанцы должны будут сдавать биометрические данные при въезде в Россию

Стало известно, что с 1 декабря этого года при въезде в Россию казахстанцы станут сдавать биометрические данные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации.

"Вниманию прибывающих в Россию граждан Казахстана! Согласно постановлению Правительства РФ от 7 ноября 2024 г. №1510 (см. ссылка), в России проводится эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан (в том числе, граждан Казахстана) и лиц без гражданства при въезде и выезде из страны", - говорится в сообщении.

Эти новшества введут в два этапа:

На первом этапе эксперимента, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года, граждане Казахстана, прибывающие в международные аэропорты г. Москвы (Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский), а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, обязаны сдавать биометрические данные – изображение лица и отпечатки пальцев. На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент охватит все пункты пропуска через государственную границу России. В этот период для каждого въезжающего иностранца (в том числе, гражданина Казахстана) будет сформирован цифровой профиль. При этом создать такой профиль можно будет и самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств и предложит возможность сообщить о визите и получать различные услуги на территории России (например, оформить медицинскую страховку). Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем, включая госуслуги.

Рекомендуется заранее быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы.

Есть исключения, эксперимент не касается:

сотрудников аккредитованных в России дипломатических представительств и международных организаций и членов их семей;

владельцев дипломатических и служебных паспортов;

детей до 6 лет.

Ранее сообщалось, что Face ID и биометрию для сокращения приписок в ОСМС хотят внедрить в Казахстане.