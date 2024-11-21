Казахстанцы дольше отдохнут на Новый год
В Минтруда отметили, что перенос выходных позволит оптимально распределить рабочее время и создать благоприятные условия для отдыха граждан.
Сегодня, 17:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
89Фото: pxhere.com
Минтруда РК подготовило приказ о переносе одного из выходных дней в январе 2025 года, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно документу, выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.
Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдыхать с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января.
"Этот перенос выходных позволит оптимально распределить рабочее время и создать благоприятные условия для отдыха граждан", - отметили в ведомстве.
Самое читаемое
- Фейки из соцсетей, ИИ и сокращение штата: главные вызовы для СМИ обсудили на Media Құрылтае
- К газу в Кызылординской области подключат ещё четыре села
- Ночной забег проведут в Астане
- Изнасиловал и убил несовершеннолетнюю: в Казахстан из России доставили подозреваемого
- Семья погибшего в ДТП с автобусом простила подсудимую