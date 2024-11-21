  • 21 Ноября, 17:45
  • BAIGENEWS

Казахстанцы дольше отдохнут на Новый год

В Минтруда отметили, что перенос выходных позволит оптимально распределить рабочее время и создать благоприятные условия для отдыха граждан.

Сегодня, 17:17
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 17:17
Сегодня, 17:17
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Фото: pxhere.com

Минтруда РК подготовило приказ о переносе одного из выходных дней в январе 2025 года, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу, выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдыхать с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января.

"Этот перенос выходных позволит оптимально распределить рабочее время и создать благоприятные условия для отдыха граждан", - отметили в ведомстве.

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