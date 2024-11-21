Казахстанцы дольше отдохнут на Новый год

Минтруда РК подготовило приказ о переносе одного из выходных дней в январе 2025 года, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно документу, выходной день с воскресенья, 5 января 2025 года, переносится на пятницу, 3 января 2025 года.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдыхать с 1 по 4 января, а при шестидневной рабочей неделе – с 1 по 3 января.