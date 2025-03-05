В Казахстане становится всё больше потребителей, недовольных качеством услуг связи и интернета, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают аналитики ranking.kz, по результатам анализа поступивших обращений граждан в сфере защиты прав потребителей за девять месяцев 2024 года, из общего количества 42,9 тысяч жалоб почти 1,7 тысяч, пришлось на претензии в сфере услуг связи. Это данные из доклада Комитета по защите прав потребителей РК.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество обращений по этой теме выросло на 8,5%. Люди обращались в государственные органы, так как были недовольны неправомерным взиманием абонентской платы, некачественным предоставлением услуг интернета, удорожанием тарифного плана без уведомления потребителя.

Чтобы понять общую картину уровня удовлетворённостью населения теми или иными услугами, Комитет по защите прав потребителей РК заказал проведение социологических исследований. Согласно отчётам исполнителя, в прошлом году качеством услуг интернет-провайдеров были довольны только 30% респондентов. Среди основных проблем по категории "Связь и интернет" опрошенные назвали некачественные услуги абонентской связи или доступа в интернет (так ответили 21% респондентов), отсутствие выбора интернет- или ТВ-оператора в своём доме (16%), навязывание операторами дополнительных услуг (11%).

По данным Бюро национальной статистики, общее количество абонентов фиксированного интернета в Казахстане в прошлом году составило 3,2 млн. Учитывая то, что в каждой семье "домашним" интернетом, как правило, пользуются 3-4 человека, общая расчётная численность потребителей может достигать 12 млн человек. Лидер на рынке предоставления услуг фиксированного интернета — крупнейшая телекоммуникационная компания, АО "Казахтелеком". Она является монополистом: из 3,2 млн абонентов именно к этому провайдеру подключены 1,8 млн, или 55,9%.

Мониторинг СМИ и соцсетей показал, что часть жалоб и претензий по качеству "домашнего" интернета исходит от потребителей услуг этой компании. Люди недовольны тем, что даже оплачивая тарифный план с высокой скоростью интернета, они вынуждены постоянно перезагружать роутер, чтобы посмотреть фильм или загрузить "тяжёлые" файлы. Нередко эта нехитрая манипуляция не помогает. В середине февраля портал Ranking.kz писал о том, что Казахстан всё ещё находится среди аутсайдеров в рейтинге стран по скорости фиксированного интернета, занимая 88-е место из 121.

В целом рынок услуг интернет-провайдеров в Казахстане в последние годы ежегодно растёт минимум на 16%. Например, за январь–декабрь прошлого года объём оказанных услуг сети Интернет по проводным и беспроводным телекоммуникационным сетям достиг 724,3 млрд тг — на 24,2% больше, чем в 2023-м. Если же сравнивать с 2019 годом, показатель вырос в 2,5 раза.