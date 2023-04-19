Казахстанцы больше тратят на еду, чем на услуги — статистика

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Согласно статистическим данным, с 2015 по 2022 годы доля расходов населения на продукты питания выросла с 43,8 процента до 51,2 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Аналитической службы "Атамекен".

При этом доля расходов на платные услуги снизилась с 23,8 до 18,4 процента.

По данным Службы экономических исследований МСХ США, в 2021 году по показателю "доля потребительских расходов на продукты питания, включая безалкогольные напитки, потребляемые дома" Казахстан находится на 98 месте среди 104 стран, включенных в исследование.

Лидеры по этому показателю: США (6,7 процента), Сингапур (8,4 процента) и Соединенное Королевство (8,7 процента). В аутсайдерах списка находятся Кения (56,1 прцента), Мьянма (56,5 процента) и Нигерия (59 процентов).

"Согласно закону Энгеля по мере роста доходов населения доля расходов на продукты питания сокращается, а доля расходов на услуги заметно возрастает. Данная закономерность прослеживается и между странами. Чем богаче страна, тем меньшая доля расходов приходится на еду, и тем большая доля — на услуги", — говорится в исследовании.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев назвал основные причины продовольственной инфляции в стране.