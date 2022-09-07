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Казахстанцы больше не будут отдыхать в День первого президента Сегодня, 11:25
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Казахстанцы больше не будут отдыхать в День первого президента

День первого президента лишат статуса государственного праздника в Казахстане. Об этом сообщила председатель Комитета по социально-культурному развитию мажилиса Джамиля Нурманбетова, передает BaigeNews.kz. 

"Предлагается определить празднование Дня первого президента – 1 декабря по аналогии с такими знаковыми датами как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно-значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников", - рассказала она во время выступления в Мажилисе. 

Ранее сообщалось, что из Конституции исключаются нормы о праве первого президента избираться более двух раз подряд (новая редакция пунк­та 5 статьи 42 Конституции) и пункт 4 статьи 46 Конституции о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и Конституционным законом.

Также из статьи 91 Конституции исключается норма о статусе первого резидента как основателя независимого Казахстана­ (новая редакция пункта 2 статьи 91 Конституции). 

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#Елбасы #праздники
Сегодня, 11:25
382
Артём Волков Журналист

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