Казахстанцы активно изымают пенсионные накопления на жилье

В августе 2024 года казахстанцами, с целью улучшения жилищных условий, изъяты из ЕНПФ пенсионные средства на сумму 39,1 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

"Это на 13% ниже, чем в июле с его резким всплеском, но все равно в 2 раза выше среднемесячного уровня первого полугодия 2024 года в 19,7 миллиарда тенге. Число исполненных заявлений притом оказалось побольше, чем в июле на 2%, а отрыв от среднемесячного уровня января-июня – даже более чем двукратный", - сообщили в бюро.

В изъятиях с целью лечения активность по сравнению с июльским всплеском значительно поумерилась, но тоже опять же выглядит серьезнее, чем ранее в этом году. Общая сумма – 12,5 миллиардов тенге, или на 30% выше среднего показателя в первом полугодии.