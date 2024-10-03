Казахстанцы 5 октября смогут получить консультацию в онкоцентрах по всей стране

День открытых дверей проведут в государственных онкоцентрах Казахстана 5 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазНИИ онкологии и радиологии.

Это будет День открытых дверей по профилактике и ранней диагностике опухолей головы и шеи. Посетить онкоцентры и получить консультацию можно с 9:00 до 13:00.

Адреса онкоцентров:

Акмолинская область

Адрес: Кокшетау, многопрофильная областная больница, ул. Акана сере 1в, онкополиклиника.

Тел.: 33-04-94

Актюбинская область

Адрес: Актобе, ЗКМУ имени М.Оспанова", Жана Коныс-8, КДО

Тел.: 53-42-20

Алматинская область / АРМК

Адрес: Алматы, улица Розы Баглановой, 69а

Тел.: 8-727-261-39-52, 8-727-227-52-96

Жетысуская область

Адрес: Талдыкорган, областная многопрофильная клиника, ул. Абая 316

Тел.: 40-10-55.

Атырауская область

Адрес: Атырау, ул. Владимирского 2, поликлиническое отделение

Тел.: 8 (7122) 766038, 8 (7122) 766040

Западно-Казахстанская область

Адрес: Уральск, областной онкологический диспансер, ул. Алматинская, 58

Тел.: 8 (7112) 91-80-52.

Жамбылская область

Адрес: Тараз, мкр. Аулие ата, дом №8, Жамбылский областной многопрофильный центр онкологии и хирургии

Тел.: 8 702 365 39 28

Карагандинская область

Адрес: Караганд, многопрофильная больница №3, ул. К. Аманжолова ,189

Тел.: 8 (7212) 94-05-33, 8 (778) 021 05 05

Улытауская область

Адрес: Жезказган, многопрофильная областная больница, ул Иманжана 11 (7 этаж)

Тел.: 8 (710) 277 31 50, 8 771 283 83 38

Кызылординская область

Адрес: Кызылорда, Кызылординский ООЦ, улица Берке Хан 49А (бывший модульный центр)

Тел.: 8 (7242) 90-74-30, 8 702 383 01 61

Костанайская область

Адрес: Костанай, Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница", улица Кубеева 2

Тел.: 73-03-44

Мангистауская область

Адрес: Актау, Мангистауский областной онкологический диспансер, 1а мкр., здание 3

Тел.: 8 708 604 24 92

Павлодарская область

Адрес: Павлодар, улица Российская, строение 57/3, корпус А

Тел.: 8 (7182) 660097, 660098, 660091

Северо-Казахстанская область

Адрес: Петропавловск, ул. Ауэзова, 133, поликлиника ОЦ

Тел.: 8 (7152) 350 008, 46 60 08

Туркестанская область

Адрес: Шымкент, ул. Курманбекова, 2/6

Тел.: 40-72-01

Абайская область

Адрес: Семей, Центр ядерной медицины и онкологии, ул. Кутжанова, 3

Тел.: 8 (7222) 55-08-87 или +7 (778) 87-00-167

ВКО

Адрес: Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6. КДО

Тел.: 8 778 003 78 45, 8 (7232) 489151

Астана

Адрес: многопрофильный медицинский центр, ул. Манаса, 17, поликлиника

Тел.: 8 778 870 0168, 95-40-33

Алматы

Адрес: ул. Папанина 220, Литер А, 1 этаж

Тел.: 8 (727) 3122474

КазНИИ онкологии и радиологии

Адрес: проспект Абая, 91

Тел.: 8 747 443 8048, 8 771 216 17 48, 8 727 310 90 23

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Шымкент

Адрес: городской онкологический центр, улица Байтурсынова, 85а

Тел.: 8 (7252) 38-00-70