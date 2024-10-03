Казахстанцы 5 октября смогут получить консультацию в онкоцентрах по всей стране
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День открытых дверей проведут в государственных онкоцентрах Казахстана 5 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазНИИ онкологии и радиологии.
Это будет День открытых дверей по профилактике и ранней диагностике опухолей головы и шеи. Посетить онкоцентры и получить консультацию можно с 9:00 до 13:00.
Адреса онкоцентров:
Акмолинская область
Адрес: Кокшетау, многопрофильная областная больница, ул. Акана сере 1в, онкополиклиника.
Тел.: 33-04-94
Актюбинская область
Адрес: Актобе, ЗКМУ имени М.Оспанова", Жана Коныс-8, КДО
Тел.: 53-42-20
Алматинская область / АРМК
Адрес: Алматы, улица Розы Баглановой, 69а
Тел.: 8-727-261-39-52, 8-727-227-52-96
Жетысуская область
Адрес: Талдыкорган, областная многопрофильная клиника, ул. Абая 316
Тел.: 40-10-55.
Атырауская область
Адрес: Атырау, ул. Владимирского 2, поликлиническое отделение
Тел.: 8 (7122) 766038, 8 (7122) 766040
Западно-Казахстанская область
Адрес: Уральск, областной онкологический диспансер, ул. Алматинская, 58
Тел.: 8 (7112) 91-80-52.
Жамбылская область
Адрес: Тараз, мкр. Аулие ата, дом №8, Жамбылский областной многопрофильный центр онкологии и хирургии
Тел.: 8 702 365 39 28
Карагандинская область
Адрес: Караганд, многопрофильная больница №3, ул. К. Аманжолова ,189
Тел.: 8 (7212) 94-05-33, 8 (778) 021 05 05
Улытауская область
Адрес: Жезказган, многопрофильная областная больница, ул Иманжана 11 (7 этаж)
Тел.: 8 (710) 277 31 50, 8 771 283 83 38
Кызылординская область
Адрес: Кызылорда, Кызылординский ООЦ, улица Берке Хан 49А (бывший модульный центр)
Тел.: 8 (7242) 90-74-30, 8 702 383 01 61
Костанайская область
Адрес: Костанай, Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница", улица Кубеева 2
Тел.: 73-03-44
Мангистауская область
Адрес: Актау, Мангистауский областной онкологический диспансер, 1а мкр., здание 3
Тел.: 8 708 604 24 92
Павлодарская область
Адрес: Павлодар, улица Российская, строение 57/3, корпус А
Тел.: 8 (7182) 660097, 660098, 660091
Северо-Казахстанская область
Адрес: Петропавловск, ул. Ауэзова, 133, поликлиника ОЦ
Тел.: 8 (7152) 350 008, 46 60 08
Туркестанская область
Адрес: Шымкент, ул. Курманбекова, 2/6
Тел.: 40-72-01
Абайская область
Адрес: Семей, Центр ядерной медицины и онкологии, ул. Кутжанова, 3
Тел.: 8 (7222) 55-08-87 или +7 (778) 87-00-167
ВКО
Адрес: Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6. КДО
Тел.: 8 778 003 78 45, 8 (7232) 489151
Астана
Адрес: многопрофильный медицинский центр, ул. Манаса, 17, поликлиника
Тел.: 8 778 870 0168, 95-40-33
Алматы
Адрес: ул. Папанина 220, Литер А, 1 этаж
Тел.: 8 (727) 3122474
КазНИИ онкологии и радиологии
Адрес: проспект Абая, 91
Тел.: 8 747 443 8048, 8 771 216 17 48, 8 727 310 90 23
WhatsApp 8 747 349 6116
Шымкент
Адрес: городской онкологический центр, улица Байтурсынова, 85а
Тел.: 8 (7252) 38-00-70
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