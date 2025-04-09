Мужчина из Сайрамского района осужден за угрозу убийства и захват бывшей жены в заложники, передаёт BaigeNews.kz.

В прошлом году он ворвался в дом своей бывшей жены, приставил нож к ее горлу угрожая убить ее из-за того, что она не показывала ему детей. Также выяснилось, что подсудимый ранее был судим. Поводом для развода с супругой стала его лудомания.

Игнорируя требования родственников потерпевшей и правоохранительных органов, прибывших на место происшествия, подозреваемый угрожал женщине ножом, заставил ее сесть за руль автомобиля, припаркованного во дворе и скрылся с места преступления.

В тот же день в ходе спецоперации подозреваемого задержали в городе Шымкент, а заложницу освободили.

В ходе судебного разбирательства прокурор запросил для подсудимого наказание в виде лишения свободы.