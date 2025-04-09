Казахстанцу вынесли приговор за захват в заложницы своей бывшей супруги
В Туркестанской области осужден гражданин, взявший в заложники свою бывшую жену.
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Мужчина из Сайрамского района осужден за угрозу убийства и захват бывшей жены в заложники, передаёт BaigeNews.kz.
В прошлом году он ворвался в дом своей бывшей жены, приставил нож к ее горлу угрожая убить ее из-за того, что она не показывала ему детей. Также выяснилось, что подсудимый ранее был судим. Поводом для развода с супругой стала его лудомания.
Игнорируя требования родственников потерпевшей и правоохранительных органов, прибывших на место происшествия, подозреваемый угрожал женщине ножом, заставил ее сесть за руль автомобиля, припаркованного во дворе и скрылся с места преступления.
В тот же день в ходе спецоперации подозреваемого задержали в городе Шымкент, а заложницу освободили.
В ходе судебного разбирательства прокурор запросил для подсудимого наказание в виде лишения свободы.
"Суд, учитывая вышеуказанные обстоятельства, частично присоединив к новому сроку неотбытую часть предыдущего наказания в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы, назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы", - говорится в сообщении прокуратуры.
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