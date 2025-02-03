Казахстанцу удалось вернуть 20,5 млн тенге за автомобиль с дефектом
Житель Павлодара обратился в суд.
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Мужчина приобрел машину в начале декабря 2023 года за 19 миллионов тенге. За страховку он заплатил еще 1,7 миллиона. Проблемы начались после первого же техобслуживания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на pavon.kz.
Во время ТО в машине заменили масло и фильтры. После чего мужчина вместе с семьей выехал в Экибастуз. По пути он заметил, что на панели автомобиля загорелся индикатор уровня масла. К тому же, двигатель стал издавать посторонний звук.
На следующий день выяснилось, что масла в двигателе нет: все вытекло через фильтр.
Затем еще месяц - с 13 марта по 12 апреля 2024 года - автомобиль находился в сервисном центре.
"За это время произведено вскрытие двигателя. При этом никаких письменных документов, на основании чего произведено вскрытие и замена двигателя, не было предоставлено", - сообщили в департаменте.
В департаменте по защите прав потребителей павлодарцу помогли составить досудебную претензию. Затем мужчина обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи автомобиля и возврата денег.
В итоге судом вынесено решение возместить потребителю 19 миллионов тенге тенге, а также сумму неустойки – 959,5 тысячи тенге, убытки – 62,8 тысячи тенге, компенсацию морального вреда - 100 тысяч тенге, судебные расходы – почти 204 тысячи тенге. Всего - 20 516 279 тенге.
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