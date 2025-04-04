18 марта 2025 года прокуратурой Костанайской области был утвержден обвинительный акт по делу о смертельном ДТП, произошедшем 28 октября 2024 года, передаёт BaigeNews.kz. В трагической аварии, которая произошла на 68 км трассы "Костанай-Аулиеколь-Сурган", погибли четыре человека.

Как установило расследование, 59-летний водитель автомобиля "TANK", житель Карагандинской области, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ". В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров "ВАЗ", а еще один человек получил серьезные травмы.

Виновному водителю предъявлено обвинение по статье 345 части 4 Уголовного кодекса РК, согласно которой его действия квалифицированы как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех человек и причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет, а также запрет на занятия определенными должностями и видами деятельности на срок до семи лет.

Уголовное дело направлено в Специализированный суд по уголовным делам Костанайской области.

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