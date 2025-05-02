С 1 мая 2025 года Таиланд официально переходит на цифровой формат въезда: все иностранные туристы будут обязаны заполнять электронную миграционную карту TM6 перед поездкой, передаёт BaigeNews.kz. Бумажные формы, к которым привыкли путешественники, уходят в прошлое.

Теперь зарегистрироваться для въезда в страну можно только онлайн - и сделать это нужно не позднее чем за три дня до прибытия. Нововведение распространяется на всех - независимо от того, летите вы самолётом, пересекаете границу по суше или заходите морем.

Электронную форму можно заполнить на специальном сайте, который уже работает на нескольких языках, включая русский. Процесс достаточно простой: нужно указать имя, цель поездки, профессию, город проживания, контактные данные и адрес в Таиланде. После заполнения система отправит вам на электронную почту карту с QR-кодом - именно её потребуется показать на паспортном контроле по прибытии.

Главное отличие новой системы - её интеграция с биометрической базой данных иммиграционного бюро. Это означает более строгий контроль на границе и дополнительную проверку въезжающих, что, по словам властей, повысит безопасность страны.

Туроператоры советуют не откладывать регистрацию до последнего момента и сохранять полученный QR-код как в телефоне, так и на бумаге - на случай проблем со связью или батареей.