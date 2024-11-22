  • 22 Ноября, 09:02
  • BAIGENEWS

Казахстанцев ждут метели и туман 22 ноября

В пятницу, 22 ноября, погоду на большей части Казахстана будет определять Северо-западный циклон, который будет смещаться в восточном направлении.

Сегодня, 08:45
АВТОР
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magadanmedia.ru Сегодня, 08:45
Сегодня, 08:45
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Фото: magadanmedia.ru

Циклон вызовет осадки в виде дождя и снега, местами сильные осадки, гололедные явления, на севере страны - метели, передаёт BaigeNews.kz

Западные, северо-западные и северные регионы республики окажутся в зоне обширного Сибирского антициклона, который принесет погоду без осадков.

По республике также прогнозируются туманы и порывистый ветер.

Температурный фон сохранится без существенных изменений.

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