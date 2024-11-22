Казахстанцев ждут метели и туман 22 ноября
В пятницу, 22 ноября, погоду на большей части Казахстана будет определять Северо-западный циклон, который будет смещаться в восточном направлении.
Сегодня, 08:45
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Сегодня, 08:45Сегодня, 08:45
45Фото: magadanmedia.ru
Циклон вызовет осадки в виде дождя и снега, местами сильные осадки, гололедные явления, на севере страны - метели, передаёт BaigeNews.kz.
Западные, северо-западные и северные регионы республики окажутся в зоне обширного Сибирского антициклона, который принесет погоду без осадков.
По республике также прогнозируются туманы и порывистый ветер.
Температурный фон сохранится без существенных изменений.
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