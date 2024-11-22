Казахстанцев ждут метели и туман 22 ноября

Циклон вызовет осадки в виде дождя и снега, местами сильные осадки, гололедные явления, на севере страны - метели, передаёт BaigeNews.kz.

Западные, северо-западные и северные регионы республики окажутся в зоне обширного Сибирского антициклона, который принесет погоду без осадков.

По республике также прогнозируются туманы и порывистый ветер.

Температурный фон сохранится без существенных изменений.