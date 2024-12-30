Казахстанцев ждут крупные штрафы за запуск салютов в неположенных местах
Как выбрать безопасный товар?
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В праздничные дни казахстанцев ждут крупные штрафы. Почти в 74 тысячи тенге обойдётся запуск салютов и фейерверков в неположенных местах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
"Запуск пиротехнических изделий должен осуществляться на расстоянии не ближе 50 метров от зданий и сооружений. Зачастую, как показывает статистика, не сработало изделие, нам интересно посмотреть: что, как, почему? Начинают разбирать, и в этот момент происходит сработка – и, как следствие, имеется травматизм", - сообщил начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Константин Канин.
Успели проверить уже 17 рынков и изъяли более тонны контрафактных пиротехнических изделий.
Продажа пиротехнических изделий подросткам и детям строго запрещена.
Чтобы новогодняя ночь не закончилась несчастным случаем, петарды нужно покупать в проверенных магазинах, обращать внимание на сертификат соответствия, срок годности и упаковку. Она должна быть целой.
Взрывоопасные игрушки могут стать причиной тяжелейших ожогов, повреждений глаз или даже ампутации конечностей.
"Все травмы с петардами – всегда комбинированные. Травмы получаются ожоговые. Из-за ударной волны – травматические. В основном страдают кисти рук, лицо, глаза", - сообщил врач-травматолог Центра детской неотложной медицинской помощи Одилжан Нуров.
Спасатели настоятельно рекомендуют тщательно проверять товар, зажигать петарды на открытом воздухе подальше от линий электропередачи и автомобилей. Люди должны находиться как минимум за 50 метров.
Только в Алматы за декабрь от пиротехники пострадали уже 16 человек, 11 из которых – дети.
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