Казахстанцев вывозят в рабство в Южную Корею и Королевство Бахрейн - МВД

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Ежегодно в Казахстане регистрируется более 100 преступлений, связанных с торговлей людьми, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МВД. В год полицейские пресекают противоправную деятельность до пяти организованных групп, ликвидируют каналы вывоза казахстанцев в Королевство Бахрейн, Южную Корею и другие страны с целью дальнейшей эксплуатации, говорится в докладе министерства внутренних дел.

"С начала года зарегистрировано 65 преступлений: один факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, 11 - вовлечение в занятие проституцией, в том числе три случай, связанных с несовершеннолетними. 16 фактов торговли людьми, в том числе 12 несовершеннолетними. А также 37 случаев сводничества и притоносодержания. Также изобличена организованная группа в составе шести человек, которая в течение года занималась содержанием притонов для занятия проституцией и сводничества", - отметили в МВД.

По данным НПО, число пострадавших от сексуальной, трудовой и иной эксплуатации – намного больше. Однако только усилиями правоохранительных органов эту проблему не решить, посетовали в министерстве.

Основными причинами торговли людьми являются:

- социально-экономические процессы;

- прибыльность криминального бизнеса;

- высокая латентность.

"Торговцы людьми, преследуя цели материального обогащения, используют разные способы и средства воздействия на жертв от обмана до насилия. Как показывает практика, более подверженными риску являются социально-уязвимые слои населения. Зачастую, факторами, способствующими попаданию лиц в разные формы эксплуатации, являются не информированность, правовая не грамотность, доступность дешевой рабочей силы, нелегальный статус иностранцев, влияние интернета, преследование цели заработка быстрых и легких денег и другие", - сообщили в МВД.

По информации ведомства, при торговле детьми зачастую торговцами выступают женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации,

а покупателями - бездетные семьи, а при торговле органами человека - лица, имеющие крупные долги (кредиты) и лица, имеющие проблемы со здоровьем. Также, действуют посредники, преследующие корыстные цели.

В министерстве внутренних дел разработали проект Закона "О противодействии торговле людьми". Он позволить создать базовую основу регулирования всей системы противодействия торговле людьми, а также определит круг и роль субъектов противодействия (госорганы, НПО, частные агентства занятости и турфирмы) и механизм взаимодействия между ними.