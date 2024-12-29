В МИД РК прокомментировали трагический инцидент в аэропорту Муан в Южной Корее, где потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737-800, передаёт BaigeNews.kz.

"По предварительным данным корейских властей среди погибших в крушении самолёта граждан Казахстана не было", — сообщил официальный представитель МИД РК.

Напомним, авиакатастрофа произошла в аэропорту Муан, расположенном в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее. Пассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air оказался вне взлётно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего самолёт загорелся.

По предварительной информации, катастрофа произошла из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами.

Власти Южной Кореи допускают, что погибли практически все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета Boeing 737-800, кроме двух выживших. По последним данным, подтверждена гибель 96 человек. Ранее сообщалось о как минимум 62 погибших. СМИ пишут о том, что на борту находились 175 пассажиров: среди них 173 корейца и два тайца.