Казахстанцев снова просят не ходит в горную местность
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Снеголавинная обстановка в высокогорьях южных и юго-восточных регионов страны остаётся лавиноопасной, передает BaigeNews.kz.
Специалисты отмечают, что особенно опасен весенний период, когда лавинная активность возрастает.
Лавинная активность в этих регионах наиболее высока в апреле месяце, когда чаще всего происходят самопроизвольные сходы лавин. В особенности это касается высокогорных участков, где возможны резкие колебания температур, сильные снегопады и метелевые условия, что может способствовать увеличению лавинной угрозы. С начала лавиноопасного периода произошло 70 самопроизвольных сходов лавин.
"Для минимизации рисков проведены 102 профилактических спусков лавин и установлены снегозадерживающие щиты. В целях безопасности туристам и отдыхающим даны рекомендации, а в опасных зонах выставляются блок-посты по ограничению доступа населения и автотранспорта в зону лавинного риска", - говорится в сообщении.
МЧС напоминает, что при лавиноопасных условиях необходимо воздержаться от походов в горы и катания на неподготовленных участках, а также соблюдать правила поведения в горах.
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