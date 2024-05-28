Казахстанцев с валютой и смартфонами задержали на таможенном посту Хоргос

Казахстанцы пытались незаконно вывезти сигареты, валюту, смартфоны и лекарства через таможенный пост Хоргос, передаёт BaigeNews.kz.

При таможенном досмотре легкового автомобиля гражданина Х. сотрудники таможенного поста "МЦПС Хоргос" обнаружили 2 161 блок табачных изделий марки OSCAR и ESSE, у гражданина М. 205 блоков табачной продукции марок Milano, MAC.

У двух граждан Казахстана изъято 11 миллионов тенге, которые были сокрыты от таможенного досмотра.

У гражданина Р. изъяли 25 смартфонов марки Redmi, скрытых от таможенного досмотра.

При проведении таможенного контроля у гражданина Казахстана Х. обнаружено 83 упаковки лекарственных средств (по 50 штук в одной упаковке).

По данным фактам рассматривается вопрос привлечения нарушителей таможенного законодательства к административной ответственности, товар и транспортное средство могут быть конфискованы.