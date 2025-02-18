Казахстанцев "разводила" банда инвестиционных мошенников из Еревана
Участников преступной группы задержали в Армении.
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Деятельность двух call-центров мошенников пресечена в Ереване в результате совместных мероприятий сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана и главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Polisia.kz.
"Установлены и задержаны организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничествами в отношении граждан Казахстана и европейских стран, которые предлагали потерпевшим вложить деньги в якобы крупные инвестиционные компании. При обысках изъято более 70 единиц компьютерной техники, около килограмма золота, 5 автомашин, 30 тысяч долларов США, российские рубли, грузинские лари и холодный кошелек с криптовалютой", - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.
При проведении спецоперации задержан 41 участник преступной группы из числа граждан Армении, Грузии, Ирана, Сирии и Ливана.
На данный момент армянской стороной при содействии департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, соучастников противоправной деятельности, а также суммы ущерба, причиненной гражданам Казахстана.
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