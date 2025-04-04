В 2024 году с проезжей части республиканских автодорог убрано 700 тысяч тонн мусора, передаёт BaigeNews.kz.

По информации "КазАвтоЖол", в течение года дорожные службы провели масштабную работу по очистке автомобильных дорог республиканского значения, а также прилегающих территорий – обочин, полос отвода, площадок отдыха и автопавильонов. Всего было собрано и вывезено порядка 700 тысяч тонн мусора, что составляет примерно 2 500 тонн отходов ежедневно. Общая площадь очищенных территорий достигла около 400 миллионов квадратных метров.

"Эта огромная работа направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, комфорта водителей и пассажиров, а также на улучшение экологической обстановки в регионах. Важно понимать, что каждый предмет, выброшенный из автомобиля или оставленный вдоль дорог, увеличивает нагрузку на дорожные службы и причиняет вред окружающей среде", - говорится в сообщении.

Ответственное отношение граждан к окружающей среде способствует сохранению чистоты и порядка на дорогах.

Казахстанцев просят не выбрасывать мусор в непредназначенных для этого местах и бережно относиться к окружающей природе.