Казахстанцев просят не подкупать полицейских

В Министерстве внутренних дел РК сообщили об усилении мер по обеспечению правопорядка и неотвратимости наказания за любые нарушения закона. В частности, Департамент собственной безопасности МВД активно контролирует работу центров оперативного управления и патрульной службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Центры оперативного управления работают круглосуточно, фиксируя действия патрульных полицейских. Сотрудники оснащены "смартжетонами", которые невозможно отключить вручную. Эти устройства постоянно записывают все действия, что исключает возможность отклонения от установленных требований. Кроме того, используется система, анализирующая данные из камер видеонаблюдения, интегрированная с искусственным интеллектом. Это позволяет выявлять любые нарушения и оперативно реагировать на них. Работа полиции направлена на обеспечение неотвратимости наказания для каждого нарушителя закона, вне зависимости от его статуса, должности или положения. Исключений нет", - рассказал начальник департамента — официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев.

Он отметил, что патрульные полицейские строго выполняют требования закона, и любое противоправное действие с их стороны влечет строгие последствия.

"Призываем граждан соблюдать закон, выполнять законные требования полицейских и не принимать попытки подкупа должностных лиц. Хочу напомнить, что МВД и Антикоррупционная служба заключили меморандум о противодействии коррупции в собственных рядах. В рамках него работа в данном направлении будет еще больше усилена", - добавил Алекешев.

В случае некорректного поведения сотрудника полиции всегда можно сообщить об этом по телефону доверия 1402.

"Только совместными усилиями мы сможем обеспечить безопасность, правопорядок и справедливость в нашем обществе", — резюмировал официальный представитель МВД.

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