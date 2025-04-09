В 2025 году мир будет отмечать важную веху в истории — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этой знаменательной даты партия "AMANAT" инициировала масштабную акцию по благоустройству памятников, обелисков и мемориальных комплексов, посвящённых героям Великой Отечественной войны, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметил лидер партии, это событие имеет особое значение для каждого казахстанца, ведь подвиг наших отцов, дедов и прадедов в те годы принес мир и свободу будущим поколениям. В рамках этой инициативы партийцы по всей стране будут заниматься реставрацией и благоустройством памятных мест, чтобы сохранить память о героизме народа.

Партия также активно поддерживает сохранение исторической памяти, подчеркивая важность уважения к подвигам предков. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях неоднократно поднимал эту тему, а юбилей Победы, по словам Президента, станет важным моментом для всего казахстанского народа.

Кроме того, в 2025 году также будут отмечены юбилеи выдающихся героев — Бауыржана Момышулы, Малика Габдуллина и Алии Молдагуловой, что делает сохранение памяти о них особенно важным.

Акция по благоустройству памятников уже стартовала в разных регионах страны. Например, депутат Павлодарского областного маслихата Александр Терентьев отреставрировал обелиск в Актогайском районе за собственные средства и привел в порядок прилегающую территорию.

Важным аспектом этой работы является привлечение местных жителей и молодежи к участию в уборке и благоустройстве памятников. Так, в Акмолинской, Костанайской, Актюбинской областях партийцы уже активно начали работы по восстановлению и наведению порядка на мемориальных территориях.

Партия "AMANAT" также продолжает свои социальные инициативы в рамках проектов "Ардагерлерді ардақтайық", "Ұлттық мұра", а также экологии "Таза бейсенбі", в рамках которых регулярно проводятся мероприятия по благоустройству памятных мест и оказанию помощи ветеранам.

"Это не просто уборка — это дань уважения и памяти тем, кто отдал свои жизни за мирное будущее нашей Родины", — подчеркивает депутат Александр Терентьев.

Партия приглашает всех казахстанцев присоединиться к этой благородной инициативе и внести свой вклад в сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны.