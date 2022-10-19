Казахстанцев призвали помочь в высадке деревьев в Костанайской области

Фото: ayliekol.qostanai.media

В придорожной зоне села Аманкарагай Костанайской области, которое более всего пострадало в ходе масштабных лесных пожаров в сентябре 2022 года, начали высадку деревьев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ayliekol Qostanai Media.

Более 300 человек приняли участие в акции по посадке саженцев хвойных и лиственных пород деревьев, которые были завезены из питомников Костанайской и Акмолинской областей. Деревья высаживают на месте выгоревшего леса. В экоакции участвовал аким региона Архимед Мухамбетов.



"В следующем году планируем в Аулиекольском районе высадить более миллиона саженцев сосны. Их мы будем приобретать как на территории нашего региона, так и в других областях страны. По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в нашей стране в ближайшие годы необходимо высадить два миллиарда саженцев деревьев, в том числе в нашей области 170 миллионов. Основная масса из них будет высажена в двух лесхозах, пострадавших от пожаров, это Басаманский и Семиозерный", - сказал аким.

В акции приняли участие волонтёры, которые прибыли в Аманкарагай из разных городов и районов Костанайской области. Лидер экологического волонтёрского корпуса Наурызбек Бирмагамбетов рассказал, что помощь неравнодушных людей в посадке деревьев потребуется как минимум до декабря.

"Предстоит большая работа по восстановлению сгоревшего леса. Сегодня совместно с сотрудниками организаций и предприятий высажено более тысячи саженцев сосны и берёзы. Как волонтёр я призываю оказывать помощь в этой масштабной работе. Помогать можно как физически, так и транспортом и другими видами", - отметил Бирмагамбетов.