Казахстанцев предупреждают о новой волне фейковых уведомлений
Граждан просят проявлять особую бдительность.
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В Комитете госдоходов предупредили казахстанцев о росте случаев интернет-мошенничества. Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления с требованием срочной уплаты налогов. Такие сообщения поступают по электронной почте и через мессенджер WhatsApp, передаёт BaigeNews.kz.
В КГД подчёркивают, что официальные уведомления формируются исключительно в информационных системах государственных органов и отправляются только в "Кабинет налогоплательщика", личный кабинет на Портале электронного правительства и в мобильные приложения "e-Salyq Azamat" и "e-Salyq Business".
Каждое уведомление имеет уникальный номер, автоматически сгенерированный по утверждённому алгоритму. Рассылки на e-mail налогоплательщиков не осуществляются.
Если уведомление сформировано по результатам камерального контроля, налогоплательщик может самостоятельно запросить подписанную PDF-версию через свои личные кабинеты.
КГД настоятельно рекомендует:
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не открывать подозрительные ссылки;
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не передавать личные данные и реквизиты;
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не переводить деньги по неизвестным реквизитам;
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проверять всю полученную информацию через официальные источники.
Граждан просят проявлять особую бдительность и обращаться в налоговые органы при возникновении сомнений.
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