В Комитете госдоходов предупредили казахстанцев о росте случаев интернет-мошенничества. Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления с требованием срочной уплаты налогов. Такие сообщения поступают по электронной почте и через мессенджер WhatsApp, передаёт BaigeNews.kz.

В КГД подчёркивают, что официальные уведомления формируются исключительно в информационных системах государственных органов и отправляются только в "Кабинет налогоплательщика", личный кабинет на Портале электронного правительства и в мобильные приложения "e-Salyq Azamat" и "e-Salyq Business".

Каждое уведомление имеет уникальный номер, автоматически сгенерированный по утверждённому алгоритму. Рассылки на e-mail налогоплательщиков не осуществляются.

Если уведомление сформировано по результатам камерального контроля, налогоплательщик может самостоятельно запросить подписанную PDF-версию через свои личные кабинеты.

КГД настоятельно рекомендует:

не открывать подозрительные ссылки;

не передавать личные данные и реквизиты;

не переводить деньги по неизвестным реквизитам;

проверять всю полученную информацию через официальные источники.

Граждан просят проявлять особую бдительность и обращаться в налоговые органы при возникновении сомнений.