Казахстанцев предупредят о вреде азартных игр

Министерство туризма разработало проект текста, эскизов предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, передаёт BaigeNews.



Текст предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари будет такой:

"Чрезмерное увлечение азартными играми и (или) пари для личности представляет собой серьезные риски и вред:

Зависимость: участник азартных игр и (или) пари теряет контроль над поведением и неспособен прекратить играть;

Психическое здоровье: стрессы, тревоги, депрессии и другие психические расстройства;

Социальные последствия: ухудшение отношений с семьей, друзьями и коллегами, а также социальная изоляция;

Влияние на работу и учебу: негативно сказывается на профессиональную деятельность и учебу, снижая производительность и успеваемость.

Для минимизации рисков важно играть ответственно, устанавливать лимиты на время и деньги, затрачиваемые на азартные игры и (или) пари, а также обращаться за помощью к специалистам при первых признаках зависимости.

Берегите себя и близких!".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 августа.