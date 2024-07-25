Казахстанцев предупредят о вреде азартных игр
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство туризма разработало проект текста, эскизов предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари, передаёт BaigeNews.
Текст предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари будет такой:
"Чрезмерное увлечение азартными играми и (или) пари для личности представляет собой серьезные риски и вред:
Зависимость: участник азартных игр и (или) пари теряет контроль над поведением и неспособен прекратить играть;
Психическое здоровье: стрессы, тревоги, депрессии и другие психические расстройства;
Социальные последствия: ухудшение отношений с семьей, друзьями и коллегами, а также социальная изоляция;
Влияние на работу и учебу: негативно сказывается на профессиональную деятельность и учебу, снижая производительность и успеваемость.
Для минимизации рисков важно играть ответственно, устанавливать лимиты на время и деньги, затрачиваемые на азартные игры и (или) пари, а также обращаться за помощью к специалистам при первых признаках зависимости.
Берегите себя и близких!".
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 августа.