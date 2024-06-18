Казахстанцев предупредили об участившихся случаях сбыта фальшивой валюты

В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

Рекомендуется, совершая покупки на рынке, быть внимательным, а получая деньги с банкомата, сохранять чеки.

“Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у "менял", даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу”, - говорится в сообщении.

Призываем граждан и субъектов финансового мониторинга (БВУ, обменные пункты, ломбарды и др.), чья деятельность связана с оборотом наличности, в случае обнаружения фальшивых банкнот, незамедлительно обратиться в АФМ или территориальные департаменты.

Согласно статданным, с начала 2024 года на территории страны зарегистрировано 13 фактов фальшивомонетничества (в 2023 г. – 45 уголовных дел, в 2022 г. – 44 уголовных дел).