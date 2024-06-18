Казахстанцев предупредили об участившихся случаях сбыта фальшивой валюты
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В преддверии сезона отпусков гражданам следует проявлять бдительность при обмене валют, особенно за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.
Рекомендуется, совершая покупки на рынке, быть внимательным, а получая деньги с банкомата, сохранять чеки.
“Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у "менял", даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу”, - говорится в сообщении.
Призываем граждан и субъектов финансового мониторинга (БВУ, обменные пункты, ломбарды и др.), чья деятельность связана с оборотом наличности, в случае обнаружения фальшивых банкнот, незамедлительно обратиться в АФМ или территориальные департаменты.
Согласно статданным, с начала 2024 года на территории страны зарегистрировано 13 фактов фальшивомонетничества (в 2023 г. – 45 уголовных дел, в 2022 г. – 44 уголовных дел).
“Только за 2023 год и истекший период 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято 1 763 фальшивых банкноты, из них в национальной валюте 384 штуки на сумму 1 378 200 тенге, в долларах США 1 342 штуки на 120 050 долларов США, в евро 35 штук на 17 500 евро, в Российских рублях – 2 штуки на сумму 10 000 рублей. Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 55 млн тенге”, - сообщили в ведомстве.
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