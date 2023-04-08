Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги

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Заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев обратился к казахстанцам, предупредив об ответственности за организацию и участие в несанкционированных митингах, передаёт BaigeNews.kz.

"В социальных сетях распространяются призывы к проведению и участию 9 апреля 2023 года в несанкционированных митингах. Генеральная прокуратура неоднократно предупреждала об установленной законом ответственности за организацию и участие в таких акциях. Обеспечение общественного порядка, безопасности жизни и здоровья населения, соблюдение прав и свобод граждан — наши основные приоритеты", — напомнил Жандос Умиралиев.

Он указал на нормы Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан".

В ведомстве напомнили, что организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.

За причинение существенного ущерба в результате этих действий виновные будут привлечены к уголовной ответственности по статье 400 Уголовного кодекса в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток.