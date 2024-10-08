Казахстанцев предупредили об ответственности за фейки о пожаре в Карагандинской области

Прокуратура Карагандинской области выступила с обращением к жителям Каркаралинского района, передаёт BaigeNews.kz.

"В средствах массовой информации и различных социальных сетях участились случаи распространения заведомо ложной информации касательно пожара в Каркаралинском районе. Публикуются непроверенные сообщения. Подобные фэйковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок", - говорится в сообщении.

В надзорном органе предупредили казахстанцев, что распространение заведомо ложной информации является уголовно-наказуемым деянием и влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

"В связи с этим прокуратура Каркаралинского района призывает граждан, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения данного правонарушения, доверять только официальным источникам информации", - добавили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

Ранее сообщалось о том, что возгорание сухой травы началось 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Во время тушения пострадали четыре человека. Сотрудники РГУ "СПиАСР" ДЧС Карагандинской области получили ожоги. Их доставили в районную больницу.

7 октября стало известно, что при тушении пожара погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат.

О ситуации с крупным степным пожаром в Карагандинской области по ситуации на 8 октября рассказал аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов.