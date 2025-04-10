Казахстанцев предупредили о засухе и аномальной жаре этим летом
Казгидромет и эксперты прогнозируют жару и малое количество осадков.
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Лето 2025 года в Казахстане обещает быть аномально жарким и засушливым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EastFruit. Об этом предупреждают эксперты и климатологи.
Как сообщил сертифицированный специалист по изменению климата Кирилл Павлов, океаническая служба США прогнозирует понижение температуры над Тихим океаном, что сигнализирует о наступлении эффекта Ла-Нинья — климатического явления, которое напрямую связано с уменьшением осадков в Центральной Азии.
"Зима будет морозной и малоснежной, а лето — жарким, с минимальными дождями", — отметил Павлов.
Между тем, по данным Казгидромета, 2023 год уже стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в стране. Среднегодовая температура воздуха в Казахстане превысила климатическую норму на +2,58°C, а в ряде регионов жара достигала +46°C. Волны высокой температуры продолжались более 60 суток.
Из-за засушливых условий возрастает риск снижения водных ресурсов:
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Афганистан может начать забирать больше воды из Амударьи;
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Узбекистан — из Сырдарьи;
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Казахстан рискует столкнуться с дефицитом воды в южных регионах.
Несмотря на общее потепление, в 2023 году также фиксировались рекорды минимальных температур: до -42,7°C на западе и -36,4°C на юге страны.
В отчете Казгидромета отмечается, что глобальное изменение климата проявляется в Казахстане неравномерно.
Положительные эффекты — например, удлинение вегетационного периода в северных регионах — сопровождаются негативными последствиями:
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рост нагрузки на энергосистему,
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ухудшение состояния дорог,
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проблемы в городской среде и инфраструктуре.
Кроме того, изменение структуры осадков, в том числе сокращение снежного покрова и ледников, может привести к дальнейшим экологическим и экономическим рискам.
Климатологи призывают учитывать эти данные при планировании сельского хозяйства, инфраструктурных проектов и водопользования.
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