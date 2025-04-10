Лето 2025 года в Казахстане обещает быть аномально жарким и засушливым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EastFruit. Об этом предупреждают эксперты и климатологи.

Как сообщил сертифицированный специалист по изменению климата Кирилл Павлов, океаническая служба США прогнозирует понижение температуры над Тихим океаном, что сигнализирует о наступлении эффекта Ла-Нинья — климатического явления, которое напрямую связано с уменьшением осадков в Центральной Азии.

"Зима будет морозной и малоснежной, а лето — жарким, с минимальными дождями", — отметил Павлов.

Между тем, по данным Казгидромета, 2023 год уже стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в стране. Среднегодовая температура воздуха в Казахстане превысила климатическую норму на +2,58°C, а в ряде регионов жара достигала +46°C. Волны высокой температуры продолжались более 60 суток.

Из-за засушливых условий возрастает риск снижения водных ресурсов:

Афганистан может начать забирать больше воды из Амударьи;

Узбекистан — из Сырдарьи;

Казахстан рискует столкнуться с дефицитом воды в южных регионах.

Несмотря на общее потепление, в 2023 году также фиксировались рекорды минимальных температур: до -42,7°C на западе и -36,4°C на юге страны.

В отчете Казгидромета отмечается, что глобальное изменение климата проявляется в Казахстане неравномерно.

Положительные эффекты — например, удлинение вегетационного периода в северных регионах — сопровождаются негативными последствиями:

рост нагрузки на энергосистему,

ухудшение состояния дорог,

проблемы в городской среде и инфраструктуре.

Кроме того, изменение структуры осадков, в том числе сокращение снежного покрова и ледников, может привести к дальнейшим экологическим и экономическим рискам.

Климатологи призывают учитывать эти данные при планировании сельского хозяйства, инфраструктурных проектов и водопользования.