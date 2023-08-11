Казахстанцев предупредили о задержке рейсов из-за метеоусловий
Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35Сегодня, 12:35
74Фото: aviata.kz
Авиакомпании Air Astana и FlyArystan предупредили казахстанцев о задержке рейсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Air Astana.
"Группа компаний Air Astana сообщает, что вчера 10 августа произошли задержки нескольких рейсов Air Astana и FlyArystan по различным причинам, включая технические, метеоусловия, столкновения с птицами и закрытие посадочного курса 28 в Шымкенте в ночное время. Сегодня также возможны задержки рейсов", - говорится в сообщении.
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