Казахстанцев предупредили о задержке рейсов из-за метеоусловий

Авиакомпании Air Astana и FlyArystan предупредили казахстанцев о задержке рейсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Air Astana.

"Группа компаний Air Astana сообщает, что вчера 10 августа произошли задержки нескольких рейсов Air Astana и FlyArystan по различным причинам, включая технические, метеоусловия, столкновения с птицами и закрытие посадочного курса 28 в Шымкенте в ночное время. Сегодня также возможны задержки рейсов", - говорится в сообщении.