Казахстанцев предупредили о задержке и отмене ряда поездов

Из-за погодных условий в Казахстане изменился график движения ряда пассажирских поездов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Пассажирские перевозки".

С 15 декабря движение по затруднённому участку возобновлено, поезда идут с опозданием, сохраняются задержки следующих пассажирских поездов до станции прибытия:

- поезд №77 Алматы-Мангистау задерживается на 17 часов 37 минут, в обратном направлении 17 декабря со станции Мангистау поезд отправится в 02:00 с опозданием на 17 часов;

- поезд №29 Алматы-Атырау задерживается на 27 часов, в обратном направлении 16 декабря с Атырау отправление поезда отменяется;

- поезд №7 Алматы-Саратов задерживается на 11 часов 50 минут, в обратном направлении 17 декабря с Саратова поезд отправится в 23:59 с опозданием на 10 часов;

- поезд №33 Алматы-Актобе задерживается на 21 час 20 минут, в обратном направлении 17 декабря с Актобе отправление поезда отменяется;

- поезд №15 Алматы-Петропавловск задерживается на 11 часов 37 минут, в обратном направлении 17 декабря со Петропавловска поезд отправится в 01:00 с опоздание на 9 часов;

- поезд №21 Семей–Кызылорда задерживается на 12 часов 28 минут, в обратном направлении 16 декабря с Кызылорды поезд отправится в 20:50 с опозданием на 5 часов;

- поезд №509 Алматы-Уральск задерживается на 18 часов 30 минут, следует диспетчерским расписанием;

- поезд №511 Алматы-Атырау задерживается на 20 часов, следует диспетчерским расписанием;

- поезд №21 Семей-Кызылорда задерживается на 7 часов 28 минут, в обратном направлении 17 декабря с Кызылорды поезд отправится согласно графику;

- поезд №23 Алматы-Актобе задерживается на 9 часов 15 минут, в обратном направлении 18 декабря с Актобе поезд отправится в 01:00 с опозданием на 2 часа;

поезд №33 Актобе-Алматы поезд задерживается на 7 часов 15 минут, в обратном направлении 18 декабря с Актобе поезд отправится в 01:15;

- поезд №27 Алматы-Уральск задерживается на 9 часов 38 минут, в обратном направлении 18 декабря с Уральска поезд отправится в 02:00 с опозданием на 3 часа;

- поезд №22 Кызылорда-Семей задерживается на 13 часов 03 минуты, в обратном направлении 17 декабря с Семея поезд отправится в 00:30 с опозданием на 11 часов;

- поезд №386 Бишкек-Новосибирск задерживается на 10 часа 04 минут, в обратном направлении 17 декабря с Новосибирска поезд отправится в 16:00 с опозданием на 6 часов;

- поезд №21 Кызылорда-Семей задерживается на 9 часов 53 минуты, в обратном направлении 17 декабря с Семея поезд отправится в 23:00 с опозданием на 9 часов;

- поезд №12 Шымкент-Алматы задерживается на 14 часов 51 минуту, в обратном направлении 16 декабря со станции Алматы-2 поезд отправится в 23:20 с опозданием на 4 часа;

- поезд №26 Шымкент-Алматы задерживается на 12 часов 25 минут, в обратном направлении 17 декабря со станции Алматы-2 поезд отправится в 01:00 с опозданием на 2 часа.

Также временно отменено курсирование следующих пассажирских поездов:

- №10 Нур-Султан-1 - Алматы-2 отправлением со станции Нур-Султан-1 15 декабря т.г. на одну дату;

- №9 Алматы-2 - Нур-Султан-1 отправлением со станции Алматы-2 15 декабря т.г. на одну дату;

- №29/30 Атырау - Алматы-1 отправлением с Атырау 16 декабря т.г. и обратно из Алматы-1 18 декабря на один рейс;

- №3 Алматы-2 - Нур-Султан-Нурлыжол отправлением со станции Алматы-2 15 декабря т.г. обратно из Нур-Султан-Нурлы жол 16 декабря на один рейс;

- №505/506 Алматы 2 – Жезказган отправлением со станции Алматы-2 15 декабря т.г. и обратно из Жезказгана 16 декабря на один рейс.

Также отменяется курсирование скорого поезда №34/33 Актобе - Алматы-1 отправлением с Актобе 17 декабря и прибытием в Алматы-1 18 декабря и отправлением с Алматы-1 18 декабря и прибытием в Актобе 20 декабря на один рейс.

Пассажиры могут обратиться за информацией по задержке и отмене пассажирских поездов по бесплатному номеру 1433 и к Telegram-боту KTZH_PP_BOT.