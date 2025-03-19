Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан о высокой лавинной опасности в горных районах Казахстана. Наибольший риск наблюдается на склонах хребтов Казахстанский Алтай, Иле, Жетысу, Таласский Алатау и хребта Каратау, расположенных в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской областях и области Жетісу, передает BaigeNews.kz.

Весенний период традиционно является самым опасным временем, когда лавинная активность возрастает. В особенности это касается высокогорных участков южных и юго-восточных регионов страны, где лавины могут сходить самопроизвольно.

Наибольшая опасность наблюдается с марта по апрель, когда резкие колебания температур, обильные снегопады и метели увеличивают вероятность лавинных процессов.

Особенно часто самопроизвольные сходы лавин фиксируются в горах города Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. С начала лавиноопасного периода было зарегистрировано 35 лавин общим объемом 11 754 м³. В наиболее опасных зонах проведены превентивные мероприятия, включая 94 профилактических спуска снежных масс, что позволило снизить риски для населения и туристов. Общий объем сброшенного снега составил 131 151 м³.

В зону риска в первую очередь попадают горнолыжники, туристы и альпинисты.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности: избегать посещения гор в периоды высокой лавинной опасности, следить за прогнозами погоды, передвигаться только по маркированным тропам, а также тщательно изучать местность перед выходом на маршрут.

В случае объявления предупреждения о сходе лавин, рекомендуется воздержаться от походов. Если предупреждение отсутствует, перед выездом необходимо убедиться в безопасности маршрута. Любые передвижения по потенциально опасным склонам могут привести к трагическим последствиям.

С учетом неустойчивого состояния снежного покрова на склонах гор, МЧС настоятельно советует воздержаться от выхода на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать сход лавин, а также ограничить походы в горы в ближайшее время.

Накануне в горах Алматы сошла лавина на людей, один человек погиб.