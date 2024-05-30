Казахстанцев предупредили о вспышке инфекции на Мальдивах, передаёт BaigeNews.kz.

"Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил о вспышке чикунгуньи в регионах Мале и Хулхумале на Мальдивах. Чикунгунья — это заболевание, вызываемое вирусом "чикунгунья", который передается человеку через укусы комаров. Вспышки этого заболевания произошли в различных странах, включая Африку, Америку, Азию, Европу, Карибский бассейн, а также Индийский и Тихий океаны", – сообщает Национальный центр общественного здравоохранения Казахстана.

Симптомы чикунгуньи появляются через 3-7 дней после укуса заражённого комара. Наиболее распространёнными симптомами являются лихорадка и боль в суставах. Другие симптомы могут включать головную боль, мышечные боли, отёк суставов или сыпь.

К группе риска развития более тяжёлого заболевания относятся новорожденные, инфицированные во время рождения, пожилые люди (65 лет и старше) и люди с такими заболеваниями, как высокое кровяное давление, диабет или болезни сердца. Случаев смерти не было зарегестрировано.

В связи с этим, Национальный центр общественного здравоохранения предлагает следующие рекомендаций для защиты от инфекций во время путешествия:

- Используйте зарегистрированное средство от насекомых;

- Выбирайте репелленты со следующими активными ингредиентами:

• ДЭТА (DEET);

• Пикаридин или икаридин;

• ИР3535;

• Масло лимонного эвкалипта (OLE);

• Пара-ментан-диол (PMD);

• Если вы используете солнцезащитный крем, всегда наносите средство от насекомых после солнцезащитного крема;

• Носите рубашки с длинными рукавами и длинные брюки;

• Обработайте одежду и снаряжение перметрином (инсектицид, который убивает или отпугивает насекомых, таких как комары и других насекомых);

• Не наносите продукты с перметрином непосредственно на кожу;

• Выбирайте отель или жильё с кондиционером или москитными сетками на окнах и дверях;

• Используйте москитную сетку, если вы не можете оставаться в месте с кондиционером или москитными сетками на окнах и дверях или если вы спите на улице;

• Спите под москитной сеткой, если вы находитесь на улице. Помните! Комары могут кусать днем и ночью;

• Противомоскитные сетки, обработанные перметрином, обеспечивают большую защиту, чем необработанные сетки;

Советы по репеллентам от насекомых для младенцев и детей:

• Оденьте ребёнка в одежду, закрывающую руки и ноги;

• Накройте коляски и детские переноски москитной сеткой;

• Всегда следуйте инструкциям на этикетке;

• Не наносите репеллент на руки, глаза, рот, порезы или раздражённую кожу;

• Для защиты лица ребёнка от укусов необходимо распылить репеллент на руки, а затем нанести на лицо ребенка;

• Не используйте продукты, содержащие масло лимонного эвкалипта (OLE) или параментандиол (PMD) для детей до 3 лет.

Если вас укусили комары, не расчёсывайте места укусов и нанесите противозудный или антигистаминный крем, чтобы облегчить зуд.

После путешествия, если вы путешествовали и почувствовали недомогание, особенно если у вас жар, поговорите с врачом и расскажите ему о своем путешествии.