  • 11 Мая, 17:37
  • BAIGENEWS

Казахстанцев предупредили о временной недоступности налоговой системы

КГД РК предупреждает: 11 мая временно не будут работать сервисы налоговых лицевых счетов.

Сегодня, 17:09
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 17:09
Сегодня, 17:09
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Фото: Unsplash

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил гражданам и участникам внешнеэкономической деятельности о проведении технических работ на информационной системе "Интегрированная система налогового администрирования" (ИСНА), передаёт BaigeNews.kz.

Период проведения работ:

  • с 21:00 часов 11 мая 2025 года

  • до 05:00 часов 12 мая 2025 года

Работы будут проводиться на модуле "Лицевые счета", в связи с чем в указанный период будет недоступен сервис ИС "Централизованные унифицированные лицевые счета" (ИС ЦУЛС).

В целях избежания технических затруднений КГД рекомендует заранее произвести оплату текущих платежей и налогов (ТПиН), чтобы обеспечить положительное сальдо на лицевом счёте до начала работ.

Комитет приносит извинения за временные неудобства и рассчитывает на понимание пользователей.

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