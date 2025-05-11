Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил гражданам и участникам внешнеэкономической деятельности о проведении технических работ на информационной системе "Интегрированная система налогового администрирования" (ИСНА), передаёт BaigeNews.kz.

Период проведения работ:

с 21:00 часов 11 мая 2025 года

до 05:00 часов 12 мая 2025 года

Работы будут проводиться на модуле "Лицевые счета", в связи с чем в указанный период будет недоступен сервис ИС "Централизованные унифицированные лицевые счета" (ИС ЦУЛС).

В целях избежания технических затруднений КГД рекомендует заранее произвести оплату текущих платежей и налогов (ТПиН), чтобы обеспечить положительное сальдо на лицевом счёте до начала работ.

Комитет приносит извинения за временные неудобства и рассчитывает на понимание пользователей.