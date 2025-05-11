Казахстанцев предупредили о временной недоступности налоговой системы
КГД РК предупреждает: 11 мая временно не будут работать сервисы налоговых лицевых счетов.
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Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил гражданам и участникам внешнеэкономической деятельности о проведении технических работ на информационной системе "Интегрированная система налогового администрирования" (ИСНА), передаёт BaigeNews.kz.
Период проведения работ:
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с 21:00 часов 11 мая 2025 года
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до 05:00 часов 12 мая 2025 года
Работы будут проводиться на модуле "Лицевые счета", в связи с чем в указанный период будет недоступен сервис ИС "Централизованные унифицированные лицевые счета" (ИС ЦУЛС).
В целях избежания технических затруднений КГД рекомендует заранее произвести оплату текущих платежей и налогов (ТПиН), чтобы обеспечить положительное сальдо на лицевом счёте до начала работ.
Комитет приносит извинения за временные неудобства и рассчитывает на понимание пользователей.
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