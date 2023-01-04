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pixabay.com Сегодня, 08:52
196
Сегодня, 08:52
196
Фото: pixabay.com

Казахстанцев предупредили о возможности задержек и отмен авиарейсов

Авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам с предупреждением о возможных задержках и отменах рейсов в ближайшие дни по погодным причинам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании. 

Согласно информации авиаперевозчика, из-за неблагоприятных метеорологических условий задержки и отмены рейсов возможны на территории всей страны.

"Напоминаем пассажирам, что при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменении маршрута перевозки авиакомпания предоставляет напитки через каждые два часа, через четыре часа - горячее питание. Если задержка рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, перевозчик обеспечивает размещение в гостинице и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно", - отметили в авиакомпании.

В случае отмены или задержки рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, или возвращает пассажиру полную стоимость билета.

Следить за расписанием рейсов можно на сайте. В случае отмены или задержки рейса пассажиры могут обращаться к онлайн-консультантам или на WhatsApp +7 702 702 01 48.

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#Air Astana #авиаперевозки #рейс #погода
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:52
196
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